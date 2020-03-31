Хто повинен носити маски через коронавірус: у ВООЗ дали чітку відповідь

Медичні маски в першу чергу повинні носити люди з симптомами коронавірусу чи інших респіраторних захворювань і медперсонал, який із ними контактує.
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Таку рекомендацію озвучив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Майкл Райан у ході брифінгу в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За його словами, неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.
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delo.ua
"Немає конкретних доказів того, що масове носіння масок населенням має якісь потенційні переваги. Насправді, є деякі свідчення про зворотну дію при неправильному використанні або неправильному носінні маски", – зазначив Райан.
Із ним погодилася і епідеміологиня ВООЗ з інфекційних захворювань Марія Ван Керкхове. Вона додала, що маски призначені для медичного персоналу.
"У суспільстві ми не рекомендуємо використовувати маски, якщо ви самі не хворі, а також в якості заходів для запобігання подальшого інфікування від вас, якщо ви захворіли", – додала вона.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/TaP7YsqSaB- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 30, 2020
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