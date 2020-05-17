Хто платить за лікування хворих на COVID-19 в Україні: глава МОЗ дав чітку відповідь

Україна в повному обсязі забезпечує лікування хворих на коронавірус COVID-19.

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Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, було затвердежно чотири пакети для лікування інфікованих (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов назвав умови лікування хворих на COVID-19 в Україні

"Це стаціонарна допомога, екстрена медична допомога, окремий пакет щодо мобільних бригад та стаціонарна допомога хворим, які лікувалися в квітні, але в тих медустановах, що не ввійшли до складу опорних", – зазначив він.

За словами Степанова, ці пакети охоплюють усю вартість лікування згідно з переліком лікарських засобів, затвердженим на національному рівні, а також заробітну плату, що становить 300% від зарплати медпрацівників.

"Тому все без винятку лікування хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах відбувається за кошт держави", – наголосив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому пацієнт заплатив понад 25 тис. грн за "безкоштовне" лікування від коронавірусу.