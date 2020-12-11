Хто першим в Україні отримає вакцину від COVID-19: опубліковано список

В Україні першими вакцину від коронавірусу (COVID-19) отримають військові та медики. Всього ж буде дев'ять груп в першій черзі на щеплення.

Про це для "РБК-Україна" розповів в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин. Він зазначив, що співробітники Нацполіції та Національої гвардії в першій групі ризику.

"Швидше за все, коли вакцина вже з'явиться, то їх будуть вакцинувати в першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є дев'ять основних груп", – повідомив Кузин.

Всього налічують дев'ять груп:

Працівники медицини

Ввійськові

Працівники соціальної сфери

Співробітники закладу по догляду за людьми

Люди похилого віку (за 60 років)

Працівники сфери освіти

Працівники в сфері державної безпеки

Співробітники пенітенціарних установ і виконання покарань

Хронічні хворі, в незалежності від віку

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно.