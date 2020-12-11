Хто першим в Україні отримає вакцину від COVID-19: опубліковано список

Олексій Тітофф Суспільство 14:59, 11.12.2020 Оновлено: 14:59, 11.12.2020

В Україні першими вакцину від коронавірусу (COVID-19) отримають військові та медики. Всього ж буде дев'ять груп в першій черзі на щеплення.

Про це для "РБК-Україна" розповів в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин. Він зазначив, що співробітники Нацполіції та Національої гвардії в першій групі ризику.

"Швидше за все, коли вакцина вже з'явиться, то їх будуть вакцинувати в першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є дев'ять основних груп", – повідомив Кузин.

Всього налічують дев'ять груп:

  • Працівники медицини

  • Ввійськові

  • Працівники соціальної сфери

  • Співробітники закладу по догляду за людьми

  • Люди похилого віку (за 60 років)

  • Працівники сфери освіти

  • Працівники в сфері державної безпеки

  • Співробітники пенітенціарних установ і виконання покарань

  • Хронічні хворі, в незалежності від віку

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

США вдарили санкціями по Кадирову і його соратниках за вбивство Нємцова

Нацрада винесла попередження каналам Медведчука

Крим захлинувся від коронавірусу, а окупанти приховують правду. Що відбувається на захопленому півострові

"Квартал 95" запланував концерт у період локдауну: шанувальники розкуповують квитки

У мережі показали кадри з покритого льодом Києва. Відео