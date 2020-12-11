Хто першим в Україні отримає вакцину від COVID-19: опубліковано список
В Україні першими вакцину від коронавірусу (COVID-19) отримають військові та медики. Всього ж буде дев'ять груп в першій черзі на щеплення.
Про це для "РБК-Україна" розповів в.о. глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузин. Він зазначив, що співробітники Нацполіції та Національої гвардії в першій групі ризику.
"Швидше за все, коли вакцина вже з'явиться, то їх будуть вакцинувати в першу чергу, разом з іншими групами, які є. Є дев'ять основних груп", – повідомив Кузин.
Всього налічують дев'ять груп:
Працівники медицини
Ввійськові
Працівники соціальної сфери
Співробітники закладу по догляду за людьми
Люди похилого віку (за 60 років)
Працівники сфери освіти
Працівники в сфері державної безпеки
Співробітники пенітенціарних установ і виконання покарань
Хронічні хворі, в незалежності від віку
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр Максим Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19 і кому зроблять щеплення безкоштовно.