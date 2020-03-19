Хто першим помирає від коронавірусу: названі категорії

Похилий вік, стать людини і її шкідливі звички можуть стати факторами, які збільшують ризик померти від коронавірусу.

До такого висновку прийшли фахівці телеканалу СNN, порівнявши показники в Південній Кореї та Італії. Перша показала низький рівень смертності, друга ж побила антирекорди.

Так, за даними ООН на 2015 рік, Італія є другою після Японії країною за часткою літніх людей – 28,6% жителів цієї країни старше 60 років. Зате в Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років.

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При цьому вік 90% загиблих від Covid-19 італійців перевищував 70 років. У Південній Кореї ситуація зовсім інша. Там спалах хвороби трапився серед 20-річної молоді, на неї припадає третина всіх випадків. А частка хворих старше 60 років становила лише 20%.

Помітну роль зіграла і стать хворих. Співвідношення хворих Covid-19 за гендерною ознакою у всьому світі складає приблизно 50 на 50, однак статистика виживання відрізняється.

Під час спалаху в Китаї рівень смертності становив 4,7% у чоловіків і 2,8% у жінок. У Кореї ж 62% випадків виникли саме серед жінок.

Ще одним фактором, який вплинув на рівень виживання заражених вірусом – це куріння. В Італії та Південній Кореї частка курців приблизно однакова: 24% і 27% відповідно. Однак серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії курять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї це близько 50% чоловіків і менше 5% жінок.

Таким чином, у Південній Кореї більшість хворих – молоді жінки, які не курять. В Італії ж – літні люди, багато з яких є курцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі виявили, що люди з II групою крові більш уразливі перед COVID-19, а найбільш стійкі – з I.

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