1. Напевно, немає сенсу сподіватися, що той, хто не зрозумів війну – зрозуміє річницю Майдану. Залишимо збитковим право залишатися збитковими, якщо їм так не просто зручно – їм не дана сама можливість розуміти. Ні, це не образа. Це спокійні спостереження за якістю малоросійського народу. З українським народом ж все в порядку, правильно? Всіх небайдужих – з днем Переваги та Свободи. Ті, яких ні гідність, ні свобода "не колишуть" – заради Бога. Не наші проблеми.

Окреме спасибі Десантно-штурмовим військам ЗСУ, це і їх день теж. Хлопці, та ж мова не просто в сухому "спасибі" – повірте, навіть якщо небайдужих не 38 млн, то вам же краще якість, аніж кількість? Яка вам різниця, чи підтримують вас парафіяни московського патріархату, або майбахи, або шарії? Яка різниця, від чого керувався Медведчук або рядовий Вася, який продає свій голос за 250 грн? Тому що ви, гідні і небайдужі, цю систему координат будуєте. А вони, малороси, в ній обертаються. І останнє слово завжди за вами, це ми все точно знаємо.

2. Бізнес на мітингах. В принципі, дуже закономірно – в країні, в наших політичних реаліях, такий вид бізнесу і не міг не з'явитися. Там, де "можна" - там завжди знайдеться і попит, і пропозиція. Постояти біля чужого будинку за гроші, створити для когось картинку, на якій потім великий дядько вихопить політичні дивіденди – на жаль, це буде і в майбутньому. Я дивилася стрім Луганського, як студенту просто дали грошей зі словами "їдь назад. І іншим скажи, щоб так більше не робили". Думаєте, він більше ніколи не піде заробляти на мітингах? Чи піде. І немає проблем з роботою для молоді в Україні! Її немає. Працюй в будь-якій сфері – кур'єром, мерчендайзером, продавцем, і т.п. Я не хочу виправдовувати цих студентів, нібито їм їсти треба – то поїхати до дому Порошенка це єдиний спосіб заробити. Ні. Це ознака відсутності розуму і розбірливості.

3. Я заміняю телевізійні смітники типу 1+1, Інтер, всіх медведчуківських каналів, "блогерів", вельми нестабільних в своїй позиції – Військове телебачення України. Тому що у воюючій країні, в якій все ще знаходяться російські війська, ти вже вибираєш, бути тобі на боці своїх усвідомлено, чи ховати голову в пісок.

До речі, Арестович і не читала. Як з'ясувалося, не дарма.

4. Трошки курйозів:

– у Харкові з'явилися рекламні борди з картинкою, на якій карета з кучером. І заклик: Кучер! На вихід!

Це у нас так ставленика Зеленського – губернатора Кучера, виганяють зі сцени місцеві господарі, Кернес і Ко. Я себе відчуваю глядачем, коли гадюка перемогла зелену жабу. І та, і інша не є добре для великого міста в 40 км від росіян. І вони самі себе зжирають. Ось ми і підійшли до визнання факту, про який намагалися кричати перед виборами в 2019 – в результаті зелені підуть, а залишиться лише Україна проти Путіна.

– у Львівській області два персонажа на "кубику" (Мерседес) намагалися заїхати по сходах на ганок багатоповерхового житлового будинку. Думаю, випили, з депутатським посвідченням в кишені такі речі здалися в порядку речей, спробували скинути все на "водія", якого обидва відмовляли, але той вперто ліз на машині в під'їзд). Бикування, на щастя, отримало по зубах. Бо нєфіг повертатися в часи Януковича, та й зелені часи теж пора закінчувати. Персонажів вигнали з партії і ініціювали їх усунення з посад. На жаль, вони були в партії ЄС. Але на щастя – партія показала здатність реагувати.

Тепер дивимося на поведінку Слуг народу і порівнюємо. Два дебіла на Мерседесі повипендрювалися і вилетіли коліном під зад. А дебільна монобільшість викаблучується вже півтора року – і продовжують "працювати". І ґвалтівники, і корупціонери, і любителі сосен, і дилетанти.

Я не ідеалізую жодну партію, давайте хоча б тверезо оцінювати здатність чистити свої ряди. Немає ідеального ланцюжка, як немає і ідеального способу вчасно всіх бачити наскрізь. Люди себе показують в процесі. Просто ця здатність – вона якщо є, то є хоча б якісь результати. А не те, що нам зараз навіть Презедент бреше в очі. У Феофанії його немає – і нехай доведе зворотнє.

P.s. Згодна скинутися на такі борди, коли на вихід пора буде всім "слугам народу". І не тільки харківським.