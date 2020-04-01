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1 квітня • оновлено в 11:22
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Хто найчастіше хворіє на коронавірус: у МОЗ розширили небезпечний вік

3.2т
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Підтверджені випадки коронавірусу в Україні свідчать про те, що хвороба вражає людей віком від 30 до 69 років.

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Про це під час брифінгу 1 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"РБК-Україна"

Однак найбільше інфікованих виявлено серед пацієнтів 50-59 років, додав він, підкресливши, що хворіють переважно жінки.

"Якщо подивитися розбивку за віковими групами, то найбільшу кількість випадків сьогодні зареєстровано у віковій групі 50-59 років. А якщо великий діапазон, то це люди у віці від 30 до 69 років. У відношенні жінок і чоловіків статистика залишається стабільною. Жінки – 52%, чоловіки – 48%", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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