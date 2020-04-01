Хто найчастіше хворіє на коронавірус: у МОЗ розширили небезпечний вік

Підтверджені випадки коронавірусу в Україні свідчать про те, що хвороба вражає людей віком від 30 до 69 років.

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Про це під час брифінгу 1 квітня заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Україні "РБК-Україна"

Однак найбільше інфікованих виявлено серед пацієнтів 50-59 років, додав він, підкресливши, що хворіють переважно жінки.

"Якщо подивитися розбивку за віковими групами, то найбільшу кількість випадків сьогодні зареєстровано у віковій групі 50-59 років. А якщо великий діапазон, то це люди у віці від 30 до 69 років. У відношенні жінок і чоловіків статистика залишається стабільною. Жінки – 52%, чоловіки – 48%", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше завідувачка лабораторією грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко говорила, що в Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років.

За її словами, саме ця вікова група найбільше подорожувала ураженими країнами або перебувала там на заробітках.

Нагадаємо, Ляшко заявив про те, що не всі смерті хворих на коронавірус українців викликані саме цією інфекцією. У статистику потрапляють пацієнти, у яких був діагностований COVID-19.

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