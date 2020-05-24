Хто найбільше хворіє та помирає від коронавірусу в Україні: оприлюднена статистика
Найбільше хворих на коронавірусну інфекцію в Україні є людьми з вікової категорії 50-59 років – 21,2% від загальної кількості інфікованих.
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Про це свідчить статистика, оприлюднена Радою національної безпеки і оборони. На другому місці в зоні ризику опинилися громадяни віком 40-49 років (18%), а на третьому – 30-39 (16,8%). Серед хворих – 58% чоловіків та 42% жінок.
Що стосується решти вікових категорій хворих, то вони показують такі тенденції:
0-9 років – 3,8%;
10-19 років – 4,8%;
20-29 років – 10,4%;
60-69 років – 15,6%;
70-79 років – 6,1%;
80-89 років – 2,3%;
90-100 років – 0,2%.
Що стосується смертності, то вона найрозповсюдженіша серед пацієнтів 60-69 років – 28%. На другому місці в рейтингу летальності опинилася вікова категорія 70-79 (22,4%), а на третьому – 50-59 (19,3%). До того ж 58% померлих – жінки й 42% – чоловіки.
У розрізі інших вікових категорій ситуація виглядає так:
0-9 років – 0%;
10-19 років – 0,6%;
20-29 років – 0,5%;
30-39 років – 2,8%;
40-49 років – 9,7%;
80-89 років – 16%;
90-100 років – 0,6%.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 травня в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 617 (+12 за добу). Водночас одужати вдалося вже 7 108 людям (+179).