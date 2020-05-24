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24 травня • оновлено в 12:05
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Хто найбільше хворіє та помирає від коронавірусу в Україні: оприлюднена статистика

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Найбільше хворих на коронавірус в Україні є людьми з вікової категорії 50-59 років – 21,2% від загальної кількості інфікованих.

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Про це свідчить статистика, оприлюднена Радою національної безпеки і оборони. На другому місці у зоні ризику опинилися громадяни віком 40-49 років (18%), а на третьому – 30-39 (16,8%). Серед хворих – 58% чоловіків та 42% жінок.

Що стосується решти вікових категорій хворих, то вони показують такі тенденції:

  • 0-9 років – 3,8%;

  • 10-19 років – 4,8%;

  • 20-29 років – 10,4%;

  • 60-69 років – 15,6%;

  • 70-79 років – 6,1%;

  • 80-89 років – 2,3%;

  • 90-100 років – 0,2%.

Хто найбільше хворіє на коронавірус в Україні

Хто найбільше хворіє на коронавірус в Україні

РНБО

Коронавірус

Коронавірус

Що стосується смертності, то вона найрозповсюдженіша серед пацієнтів 60-69 років – 28%. На другому місці в рейтингу летальності опинилася вікова категорія 70-79 (22,4%), а на третьому – 50-59 (19,3%). При цьому 58% померлих – жінки й 42% – чоловіки.

У розрізі інших вікових категорій ситуація виглядає так:

  • 0-9 років – 0%;

  • 10-19 років – 0,6%;

  • 20-29 років – 0,5%;

  • 30-39 років – 2,8%;

  • 40-49 років – 9,7%;

  • 80-89 років – 16%;

  • 90-100 років – 0,6%.

Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні

Хто найчастіше помирає від коронавірусу в Україні

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 травня в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 617 (+12 за добу). Водночас одужати вдалося вже 7 108 людям (+179).

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

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