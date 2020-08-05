Хто може втратити смак і нюх через коронавірус: проведено дослідження

Нове дослідження показало, що молоді люди з коронавірусом частіше втрачають нюх і смак, ніж пацієнти старшого віку.

Ірландські дослідники обстежили 46 інфікованих пацієнтів, яких попросили оцінити зміни їх запаху, відомого як аносмія, і смаку, відомого як агевзія, повідомляє Daily Mail.

Близько половини учасників випробували дисфункцію нюху і смаку, яка є відомим симптомом інфекційного захворювання. Але в той час як літні люди, як правило, більш уразливі до інших ефектів COVID-19, вони виявили, що молоді пацієнти частіше страждають аносмія і агевзія.

Можливо, що втрата нюху і смаку у молодих пацієнтів може з'явитися замість більш серйозних симптомів, таких як кашель і лихоманка.

Відзначається, що люди повинні самоізолюватись, якщо вони втрачають нюх або смак, тому що це офіційно визнаний симптом хвороби.

Як писав OBOZREVATEL раніше, представник ВООЗ доктор Девід Набарро заявив, що світ повинен "навчитися жити" з коронавірусом, оскільки він не зникне у найближчому майбутньому.