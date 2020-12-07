Цимбалюк розповів, хто може допомогти Києву повернути окуповані РФ території

Під час війни за Карабах восени нинішнього року висловлювалася ідея про те, що при одночасній спробі Азербайджану, Грузії, Молдови та України забрати контроль над своїми територіями у Росії комусь одному або всім це б вдалося.

Нібито в цьому випадку у РФ не вистачило б ресурсів для опору. На думку спецкореспондента "УНІАН" Романа Цимбалюка, такий сценарій розглядати серйозно не варто, пише "Телеграф".

"Якщо скласти військові та економічні потенціали перерахованих країн, то це в кілька разів менше, ніж у Російської Федерації", – пояснив журналіст.

Росія має достатній ресурс, щоб воювати одночасно з усіма названими державами, вважає Цимбалюк.

"У Придністров'ї не таке велике військове угруповання РФ, але й у Молдови армія нечисленна. З Грузією зрозуміло – логіка 2008 року нікуди не поділася. У війні з Україною загинуть десятки тисяч людей, але з великою ймовірністю ми цю війну програємо, оскільки вздовж українського кордону з 2014 року РФ розгорнула колосальну кількість військ, цілі дивізії. Це угруповання для вторгнення в Україну, потрібно це розуміти", – сказав він.

При цьому, на думку журналіста, все буде залежати від конкретного супротивника РФ. На його думку, можливо, буде достатньо однієї Туреччини.

"В Україні президент говорить, що нам "потрібно просто перестати стріляти", не звучить ідея фікс – повернути захоплені території. "Ми за мир" і все таке, ніяких планів з військового повернення територій у нас немає. А ось у турків з цим проблем немає – вони спокійно збивають російські літаки, мочать російських "їхтамнетів" у Сирії, Лівії, продемонстрували готовність воювати проти Кремля в Нагірному Карабасі тощо", – сказав Цимбалюк.

Журналіст, член Спілки журналістів України, шеф-кореспондент "УНІАН".

Останній український кореспондент, акредитований при МЗС РФ на постійній основі після початку російсько-української війни.

Відомий своєю жорсткою позицією стосовно керівництва Росії, особливо в частині окупації Донбасу і Криму.

У 2014-му і 2015 роках на пресконференціях президента РФ Володимира Путіна ставив прямі запитання про присутність російських військ в Україні.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Цимбалюка, столиці України та Росії відрізняються тим, що в Києві відчувається дух свободи, а в Москві "пахне імперським духом".

У столиці РФ все підкреслює, що "тут є цар, тут купа бабок, моднячі лавочки в парках, мармурові бордюри". За словами журналіста, останні 10 років мер Сергій Собянін робить з Москви красиву вітрину Росії, щоб "не гірше, ніж в Європі".