Хто і навіщо заснував Instagram: 10 несподіваних фактів про соцмережу

Соціальній мережі Instagram у вівторок, 6 жовтня, виповнюється десять років. Так, саме цього дня 2010 року проект з'явився в магазині App Store.

До дня народження Instagram OBOZREVATEL публікує десять несподіваних фактів про популярний додаток.

Факти про Instagram

Засновники Instagram – програмісти Кевін Сістром і Майк Крігер . Розробка почалася в Сан-Франциско, коли вони вирішили переорієнтувати свій проект Burbn на мобільні фотографії.

До грудня 2010 року в Instagram нараховувався вже 1 мільйон користувачів. До березня 2012 року – майже 30 мільйонів. А 9 квітня 2012 року Facebook оголосив про купівлю Instagram за 1 мільярд доларів.

Фото звичайного курячого яйця стало найпопулярнішим знімком в Instagram Instagram / @world_record_egg

Версію програми для Android було випущено тільки в квітні 2012 року – за добу її скачали більше мільйона разів.

У червні 2018 року аудиторія Instagram досягла 1 мільярда користувачів.

Назва Instagram походить від злиття двох американських слів: Instant camera (полароїд) і telegram (телеграма). Таким чином отримане слово можна перекласти як "телеграми з фотографіями".

Найбільше фоловерів в Instagram – у футболіста Кріштіану Роналду Instagram Кріштіану Роналду

Фото звичайного курячого яйця в січні 2019 року стало найпопулярнішим знімком в Instagram за всю історію існування соціальної мережі. Так, кількість лайків під публікацією перевищила 54 мільйони*.

Основна аудиторія Instagram – молодь у віці від 18 до 34 років. Але останнім часом до соцмережі починають масово приєднуватися представники інших вікових груп.

Найдорожча реклама в Instagram – у Кайлі Дженнер Instagram Кайлі Дженнер

Публікують сторіс в Instagram щодня близько 500 мільйонів людей. Це більше, ніж число тих, хто щодня публікує пости на своїй сторінці.

Найдорожча реклама в Instagram – у Кайлі Дженнер . За один пост на своїй сторінці американська модель просить 1,2 мільйона доларів. Число її підписників – 197 мільйонів*.

Найбільше фоловерів в Instagram – у футболіста Кріштіану Роналду: на його сторінку підписані 239 мільйонів користувачів*.

* – станом на жовтень 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook запідозрили в шпигунстві за користувачами Instagram.