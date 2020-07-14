Хто і для чого в СРСР носив кепку з газети: головне призначення
У СРСР дуже поширеними були кепки з газет. Водночас популярності їм надавала зовсім не мода.
Як пояснюють користувачі мережі, основним призначенням такого простого головного убору служила захисна функція.
Зазначається, що за моделями кепки з газети в Союзі були різними – трикутна, пілотка, з козирком.
Так, у радянські часи такі головні убори люди часто одягали, наприклад, на пляж, дачу чи город – намагаючись у такий спосіб уберегти голову від сонячного удару. Подібною "каско" користувалися і під час ремонту в квартирі.
"Це було зручне і швидке рішення проблеми вберегти свою голову", – зазначають користувачі мережі.
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