Хто і для чого в СРСР носив кепку з газети: головне призначення

Кепка з газети в СРСР.

У СРСР дуже поширеними були кепки з газет. Водночас популярності їм надавала зовсім не мода.

Як пояснюють користувачі мережі, основним призначенням такого простого головного убору служила захисна функція.

Зазначається, що за моделями кепки з газети в Союзі були різними – трикутна, пілотка, з козирком.

Так, у радянські часи такі головні убори люди часто одягали, наприклад, на пляж, дачу чи город – намагаючись у такий спосіб уберегти голову від сонячного удару. Подібною "каско" користувалися і під час ремонту в квартирі.

Кепка з газети як у СРСР Фото Юрія Бадерного

"Це було зручне і швидке рішення проблеми вберегти свою голову", – зазначають користувачі мережі.

Зробити такий головний убір було не складно (You-Tobe "Барахолка назад у СРСР")

Кепка з газети мала захисну функцію Фото Юрія Бадерного

Кепка з газети (hveselyi-krestik.ru)

Раніше OBOZREVATEL розповідав про речі часів СРСР, на яких зараз можна непогано заробити. Серед них є і газети.