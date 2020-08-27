Хто найчастіше вмирав від коронавірусу: опубліковано нове дослідження

Пацієнти, госпіталізовані з коронавірусом, у яких було поєднання високого кров'яного тиску, ожиріння і діабету одночасно найчастіше вмирали від ускладнень, викликаних інфекцією.

Про це йдеться в роботі вчених університету Тулейн в США. В ході дослідження вони проаналізували випадки госпіталізації 287 пацієнтів з COVID-19 з 30 березня по 5 квітня, повідомляє EurekAlert!.

Середній вік хворих становив 61 рік. Найбільш поширеними станами були гіпертонія, ожиріння, діабет і низький рівень ліпопротеїнів високої щільності. Всіх хворих розділили на дві групи: з діагнозом метаболічний синдром (66 відсотків усіх випадків) і без нього.

З'ясувалося, що 56 відсотків пацієнтів з метаболічним синдромом потрапили у відділення інтенсивної терапії, 48 відсотків потребували штучної вентиляції легенів, у 37 відсотків розвинувся гострий респіраторний дистрес-синдром, а 26 відсотків померли. У другій групі ці показники склали 24, 18, 11 і 10 відсотків відповідно.

Метаболічний синдром – це сукупність принаймні трьох з п'яти станів: гіпертонії, високого рівня цукру в крові, ожиріння, високого рівня тригліцеридів і низького рівня "хорошого" холестерину, пов'язаного з ліпопротеїнами високої щільності.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ВООЗ повідомила, що рівень смертності і заражень коронавірусом в світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19