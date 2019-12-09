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9 грудня • оновлено в 04:10
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"Хрущов подарував Крим!" Екснардеп оскандалився антиукраїнською заявою

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Екснардеп Верховної Ради від "Партії Регіонів" Олексій Журавко заявив, що Україна нібито невдячна за території, які їй "подарували" радянські правителі.

Про це він написав на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". За його словами Київ не дорожить тим, що їм "просто так віддали те, що російським царям і могутньій імперії давалося кров'ю і потом".

"Ленін створив квазі-державу – УРСР. Сталін примножив землі України її західними областями. Хрущов з "панського плеча" подарував Крим", – пояснив він.

Екс-нардеп Олексій Журавко

Екс-нардеп Олексій Журавко

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Росія завербувала і "кинула" на гроші антиукраїнського пропагандиста

Журавко заявив, що замість того, щоб розвивати, зберігати і зміцнювати те, що було подаровано СРСР "без бою, без крові", українська влада "почала розвалювати".

Це нібито і стало причиною того, що "Крим повернувся до складу Росії, а Донбас може відокремитися від України".

Як писав OBOZREVATEL, російський пропагандист і політолог зізнався, що Росія розв'язала війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Нож Всвину
Нож Всвину
Здравомыслящий украинец. Неужели, некоторых майданный чаёк с печеньками отпускать начал?
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