Екснардеп Верховної Ради від "Партії Регіонів" Олексій Журавко заявив, що Україна нібито невдячна за території, які їй "подарували" радянські правителі.

Про це він написав на своїй сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". За його словами Київ не дорожить тим, що їм "просто так віддали те, що російським царям і могутньій імперії давалося кров'ю і потом".

"Ленін створив квазі-державу – УРСР. Сталін примножив землі України її західними областями. Хрущов з "панського плеча" подарував Крим", – пояснив він.

Екс-нардеп Олексій Журавко

Журавко заявив, що замість того, щоб розвивати, зберігати і зміцнювати те, що було подаровано СРСР "без бою, без крові", українська влада "почала розвалювати".

Це нібито і стало причиною того, що "Крим повернувся до складу Росії, а Донбас може відокремитися від України".

Як писав OBOZREVATEL, російський пропагандист і політолог зізнався, що Росія розв'язала війну на Донбасі, щоб змусити Україну визнати анексію Криму. Насправді цей регіон агресору не потрібен і навіть завдає шкоди.

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