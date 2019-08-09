"Хр*н із ним, забули!" Венедиктов зухвало висловився про Крим, приїхавши до Києва

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який розлютив українців наміром відкрити в Києві свою філію, висловився про анексію Криму.
Так, в інтерв'ю "Стране" він озвучив свою думку щодо того, чи можуть останні протести опозиції в Росії вплинути на ситуацію в Україні.
"Там взагалі не звучить українська, кримська і київська теми. Політична опозиція вважає за краще не торкатися цієї теми, тому що в російському суспільстві є консенсус, що про це говорити не треба, оскільки це вже трапилося. Я маю на увазі Крим", – заявив він.
Олексій Венедиктов
Страна
Тема Донбасу, за його словами, в політичній риториці також уже приїлася.
"Кожен день говорять у новинах, що дві, три особи вбиті через обстріли – та в Росії в ДТП щодня гине близько 70-ти осіб. Це як Карабах. Ніхто про нього не пам'ятає, а там стріляють і вбивають. Хр*н із ним, забули. Це властивість людської пам'яті й устрій сучасного світу новин", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
Скандальний пропагандист розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію "Еха Москви" в Україні в разі скасування мовного закону.
Народний депутат України Борислав Береза також розлютився через заяви Венедиктова.
Раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати як так званий зв'язковий Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
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