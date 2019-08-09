"Хр*н із ним, забули!" Венедиктов зухвало висловився про Крим, приїхавши до Києва

Головний редактор радіо "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, який розлютив українців наміром відкрити в Києві свою філію, висловився про анексію Криму.

Так, в інтерв'ю "Стране" він озвучив свою думку щодо того, чи можуть останні протести опозиції в Росії вплинути на ситуацію в Україні.

"Там взагалі не звучить українська, кримська і київська теми. Політична опозиція вважає за краще не торкатися цієї теми, тому що в російському суспільстві є консенсус, що про це говорити не треба, оскільки це вже трапилося. Я маю на увазі Крим", – заявив він.

Олексій Венедиктов Страна

Тема Донбасу, за його словами, в політичній риториці також уже приїлася.

"Кожен день говорять у новинах, що дві, три особи вбиті через обстріли – та в Росії в ДТП щодня гине близько 70-ти осіб. Це як Карабах. Ніхто про нього не пам'ятає, а там стріляють і вбивають. Хр*н із ним, забули. Це властивість людської пам'яті й устрій сучасного світу новин", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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