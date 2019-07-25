"Хрестив киян, а не московитян": у ПЦУ яскраво розгромили головний міф РПЦ

Поширений стереотип про те, що князь Володимир у 988 році хрестив "слов'янські народи", які проживали на територіях сучасної України і Росії, є історичним міфом.

Адже в той час на землях нинішньої країни-агресора не було нічого, крім лісів і боліт, і вона не була заселена. Про це повідомляється на офіційній сторінці Православної церкви України у Facebook.

"Київський князь Володимир хрестив киян, а не московитян, а тим паче, не Росію, тому що в ті часи її не було, а на місці її майбутнього утворення стояли густі ліси і непрохідні болота. Християнство з Києва поступово рухалося на північ, разом із поширенням князівської влади", – зазначили в ПЦУ.

Міф про "тисячолітню історію РПЦ" Facebook ПЦУ

Як свідчать історики, на сучасній території Росії довго зберігалося язичництво і діяльність волхвів, котрі противилися вірі Христовій, влаштовували рухи опору і повстання, навіть вбивали київських місіонерів, які несли на північ світло християнства, а разом із ним – писемність і освіту. У дослідженнях наводяться численні приклади повстань волхвів у Ростовській і Новгородських землях, датованих ХІ і ХІІ століттями.

"Тому щонайменше дивно чути про хрещення князем Володимиром Росії і "свою тисячолітню історію" РПЦ", – додали в ПЦУ.

Крім того, там зазначили, що християнство на землях Русі з'явилося задовго до хрещення за святого князя Володимира. Так, історики та літописці як перше хрещення згадують події, пов'язані зі святим князем Оскольдом, який у 880 році, прийнявши християнство, отримав церковне ім'я Миколай. Також відомо про християнську діяльність княгині Ольги (в хрещенні Олени). І вже пізніше розповідається про масове хрещення киян, здійснене у 988 році її онуком, князем Володимиром Великим (у хрещенні Василієм). Імена саме цих хрестителів Русі зафіксовані в святцях Православної Церкви.

"Що стосується хрещення киян, Руси-України, то світло Божої благодаті почало зігрівати душі наших праотців задовго до хрещення Володимира. Однак саме завдяки йому Київська держава стала християнською і в такий спосіб ще у Х столітті приєдналася до інших європейських країн", – пояснили священики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій розвінчав міфи Росії про ПЦУ щодо того, що вона нібито залежна від Константинополя. Ієрарх запевнив, що українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков.

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