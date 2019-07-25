Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Хрестив киян, а не московитян": у ПЦУ яскраво розгромили головний міф РПЦ

78.9т Читати матеріал російською

Поширений стереотип про те, що князь Володимир у 988 році хрестив "слов'янські народи", які проживали на територіях сучасної України і Росії, є історичним міфом.

Адже в той час на землях нинішньої країни-агресора не було нічого, крім лісів і боліт, і вона не була заселена. Про це повідомляється на офіційній сторінці Православної церкви України у Facebook.

"Київський князь Володимир хрестив киян, а не московитян, а тим паче, не Росію, тому що в ті часи її не було, а на місці її майбутнього утворення стояли густі ліси і непрохідні болота. Християнство з Києва поступово рухалося на північ, разом із поширенням князівської влади", – зазначили в ПЦУ.

Міф про

Міф про "тисячолітню історію РПЦ"

Facebook ПЦУ

Як свідчать історики, на сучасній території Росії довго зберігалося язичництво і діяльність волхвів, котрі противилися вірі Христовій, влаштовували рухи опору і повстання, навіть вбивали київських місіонерів, які несли на північ світло християнства, а разом із ним – писемність і освіту. У дослідженнях наводяться численні приклади повстань волхвів у Ростовській і Новгородських землях, датованих ХІ і ХІІ століттями.

Новини
Не чіпай свічку, гріх! ПЦУ розвінчала головний церковний міф

"Тому щонайменше дивно чути про хрещення князем Володимиром Росії і "свою тисячолітню історію" РПЦ", – додали в ПЦУ.

Крім того, там зазначили, що християнство на землях Русі з'явилося задовго до хрещення за святого князя Володимира. Так, історики та літописці як перше хрещення згадують події, пов'язані зі святим князем Оскольдом, який у 880 році, прийнявши християнство, отримав церковне ім'я Миколай. Також відомо про християнську діяльність княгині Ольги (в хрещенні Олени). І вже пізніше розповідається про масове хрещення киян, здійснене у 988 році її онуком, князем Володимиром Великим (у хрещенні Василієм). Імена саме цих хрестителів Русі зафіксовані в святцях Православної Церкви.

"Що стосується хрещення киян, Руси-України, то світло Божої благодаті почало зігрівати душі наших праотців задовго до хрещення Володимира. Однак саме завдяки йому Київська держава стала християнською і в такий спосіб ще у Х столітті приєдналася до інших європейських країн", – пояснили священики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вселенський Патріарх Варфоломій розвінчав міфи Росії про ПЦУ щодо того, що вона нібито залежна від Константинополя. Ієрарх запевнив, що українська автокефалія нічим не відрізняється від багатьох автокефалій інших помісних церков.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "День Хрещення Русі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Хрещення Русі
Місце
Україна
Теги
Православна церква України РПЦ
Поділитися у Facebook
75
Коментарі
46
81
Смішно
200
Цікаво
8
Сумно
43
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Все князья Руси Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир - все из новгородско-варяжской династии Рюриковичей и распространялась власть именно с севера на юг - в хазарский Киев-Куябу! То что Киев на 2 года раньше крестили, чем Новгород - всего лишь удаленность последнего от Константинополя! Какая бездарность!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Бред исходящий из национализма. "если какой-нибудь народ страдает и хочет страдать национальной горячкой и политическим честолюбием, то его постигает порой некоторое умственное расстройство" Ницше
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Федяков Алексей
Федяков Алексей
Бездарность! Русь давно была образована в Новгороде в 862 г. Рюриком и Владимир - князь новгородский, захватив Киев, сразу же крестил и Великий Новгород!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel