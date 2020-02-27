Знакомьтесь, это Николай Поберий, начальник исправительной колонии номер 124 города Донецка, которая находится в Кировском районе города [на Лидиевке].

Вобще Коля довольно известный персонаж: о его заслугах знают и "Миротворец", и до войны он себя неплохо зарекомендовал как работник.

До войны Поберий работал в колонии на должности заместителя по воспитанию осужденных. Также Поберий имел свою долю с денег, которые поступали на зону с продажи изделий, изготовленных заключенными на производственных площадях. Коля делился со смотрящим зоны, поэтому продукция колонии [кухонные принадлежности, металлические изделия для кладбищ и т д] неплохо продавалась, оставалось и государству, и себе. Одним словом, все у него было хорошо: шло дело к пенсии, звание внеочередные давали за хорошую службу, денежка капала постоянно и стабильно [Коля даже подумывал о смене работы, ведь колония считалась строгого режима - заключенные, отбывавшие наказание, имели срок от 8 и выше лет].

Поберий знает как общаться и заставить заключенных работать: кто не работет, тот передачу от родичей не получит. Также коля имел неплохой доход из-за типа вип клиентов зоны : за отдельную плату можно было у него приобрести наркоту, алкоголь, устроить свидание и прочие ништяки.

Ну, а в 2014 году поберий почувствовал в себе скрепу и понял, что он не Украинец, а дыныриец - чувак тупо поменял шеврон, как и большинство его подчиненных. Вовремя переобуться - это искусство, николай стал целым начальником зоны. Правда, новому начальнику колонии, с ходу пришлось решать задачу - в связи с началом боевых действий продажи продукции из колонии сильно упали, а зону, в том числе заключенных, нужно было кормить.

Ситуация для Поберия стала так себе : мало того, что продукцию покупали плохо, так еще и родичи заключенных приносили передачи скромные+ типа вип клиенты стали вдруг бедными. Да, с горем пополам продавались изделия ручной работы арестантов, но они финансовой погоды не делали - рабам поберий давал денег тупо на сигареты, остальное забирал себе.

Правда, поберий нашел выход из сложной финансовой ситуации и как для себя заработать денег: он лично отобрал заключенных, беспредельщиков, и предложил им выполнять деликатные поручения в обмен на то, что уменьшит срок. Заключенные согласились и пошла "работа" : в задачи беспредельщиков входили задачи "воспитать" гражданского укропа или солдата + выбить признание всеми доступными способами, находясь при этом на тюрьме.

После успешного "воспитательного процесса" заключенным выдавали усиленный паек + всякими ништяками "баловали", по типу звонка маме или свиданием. Что было с теми, кто попадал в пресс-хату "воспитателей" имени николая поберия ? Ужасные вещи в лучших традициях кгб и советских пыток. Также поберий способствовал тому, чтобы те, кто пытали людей, после отсидки могли устроиться на работу, с обязательным внесением в личное дело того, что, мол бывший заключенный вася-петя- способствовал "становлению республики"

Также Поберий организовал на территории колонии военной техники коллаборантов. В итоге заключенные работали за еду, хотя и выполняли сварочные работы легкой и тяжелой бронетехники, в том числе танков. Ремонт брони делался на зоне в основном после попаданий в военную технику, также заключенные занимались восстановлением ходовой части, изготовлением запчастей для автоматического оружия и шлангами для топливных систем, сварочными работами. Одним словом, Поберий сделал из зоны и рембазу военной техники, и пыточную с блатным уклоном[ почему ему гироя дыныры до сих пор не дали, йопт].

Да, несколько раз даже прилетали снаряды в район колонии, но кто ж считает заключенных за людей? Подмели, прикопали и срок, а также ремонт брони продолжался.

Ремонтировали технику на лидиевской зоне с 2014 по 2016 годы. В 2016 году Поберий вновь себя проявил как "кризис-менеджер" - он таки нашел рынки сбыта для продукции своей колонии на россии и на территории дынырийского халифата, поэтому финансовое положение у начальника зоны заметно улучшилось. По состоянию на сейчас, торговля идет стабильно, Поберий пристроил даже своего племянника работать в колонию.

Поберий, конечно, недоволен тем, что после попаданий снарядов и после того, как обсе узнало о рембазе на зоне, ремонтные работы бронетехники фактически пришлось прекратить[ а вобще обсе в колонию путь закрыт, макаки представителей слепоглухонемых тупо не пускают на территорию]. Но есть и хорошие новости : поберий прибрал к рукам денежные потоки и устроил всех дальних и близких родственников работниками ИВК. Особенно повезло племяннику - он целый руководитель департамента экономического развития колонии и именно он помогает провести по бумагам то, что тюрьма дотационная и что требует дополнительного финансирования[ хотя реально это не так].

В завершении хочу сказать то, что 124-я тюрьма известна также тем, что именно на заключенных этой колонии "омон дыныры" отрабатывает навыки подавления бунтов. Также иногда на территории ИВК производится ремонт бронетехники макак дыныры, которые стоят в Старомихайловке. С этого Поберий имет неслабый куш, ведь по бумагам технику ремонтируют на заводе, хотя, факту, все чинится заключенными за чай, сигареты и еду.

Мораль. Если кто из пособников оккупантов думает, что после деоккупации Донбасса нужно будет всего-навсего удалить страничку из соцсети, тот сильно ошибается. Мы рядом. Мы все про всех знаем. Доброе утро, начальник Коля. Как настроение?

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