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29 лютого • оновлено в 01:51
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Хозяин зоны "ДНР"

45.2т
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Знакомьтесь, это Николай Поберий, начальник исправительной колонии номер 124 города Донецка, которая находится в Кировском районе города [на Лидиевке].

Хозяин зоны "ДНР"

Вобще Коля довольно известный персонаж: о его заслугах знают и "Миротворец", и до войны он себя неплохо зарекомендовал как работник.

До войны Поберий работал в колонии на должности заместителя по воспитанию осужденных. Также Поберий имел свою долю с денег, которые поступали на зону с продажи изделий, изготовленных заключенными на производственных площадях. Коля делился со смотрящим зоны, поэтому продукция колонии [кухонные принадлежности, металлические изделия для кладбищ и т д] неплохо продавалась, оставалось и государству, и себе. Одним словом, все у него было хорошо: шло дело к пенсии, звание внеочередные давали за хорошую службу, денежка капала постоянно и стабильно [Коля даже подумывал о смене работы, ведь колония считалась строгого режима - заключенные, отбывавшие наказание, имели срок от 8 и выше лет].

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Поберий знает как общаться и заставить заключенных работать: кто не работет, тот передачу от родичей не получит. Также коля имел неплохой доход из-за типа вип клиентов зоны : за отдельную плату можно было у него приобрести наркоту, алкоголь, устроить свидание и прочие ништяки.

Ну, а в 2014 году поберий почувствовал в себе скрепу и понял, что он не Украинец, а дыныриец - чувак тупо поменял шеврон, как и большинство его подчиненных. Вовремя переобуться - это искусство, николай стал целым начальником зоны. Правда, новому начальнику колонии, с ходу пришлось решать задачу - в связи с началом боевых действий продажи продукции из колонии сильно упали, а зону, в том числе заключенных, нужно было кормить.

Ситуация для Поберия стала так себе : мало того, что продукцию покупали плохо, так еще и родичи заключенных приносили передачи скромные+ типа вип клиенты стали вдруг бедными. Да, с горем пополам продавались изделия ручной работы арестантов, но они финансовой погоды не делали - рабам поберий давал денег тупо на сигареты, остальное забирал себе.

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Правда, поберий нашел выход из сложной финансовой ситуации и как для себя заработать денег: он лично отобрал заключенных, беспредельщиков, и предложил им выполнять деликатные поручения в обмен на то, что уменьшит срок. Заключенные согласились и пошла "работа" : в задачи беспредельщиков входили задачи "воспитать" гражданского укропа или солдата + выбить признание всеми доступными способами, находясь при этом на тюрьме.

Хозяин зоны "ДНР"
Хозяин зоны "ДНР"
Хозяин зоны "ДНР"
Хозяин зоны "ДНР"
Хозяин зоны "ДНР"

После успешного "воспитательного процесса" заключенным выдавали усиленный паек + всякими ништяками "баловали", по типу звонка маме или свиданием. Что было с теми, кто попадал в пресс-хату "воспитателей" имени николая поберия ? Ужасные вещи в лучших традициях кгб и советских пыток. Также поберий способствовал тому, чтобы те, кто пытали людей, после отсидки могли устроиться на работу, с обязательным внесением в личное дело того, что, мол бывший заключенный вася-петя- способствовал "становлению республики"

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Также Поберий организовал на территории колонии военной техники коллаборантов. В итоге заключенные работали за еду, хотя и выполняли сварочные работы легкой и тяжелой бронетехники, в том числе танков. Ремонт брони делался на зоне в основном после попаданий в военную технику, также заключенные занимались восстановлением ходовой части, изготовлением запчастей для автоматического оружия и шлангами для топливных систем, сварочными работами. Одним словом, Поберий сделал из зоны и рембазу военной техники, и пыточную с блатным уклоном[ почему ему гироя дыныры до сих пор не дали, йопт].

Да, несколько раз даже прилетали снаряды в район колонии, но кто ж считает заключенных за людей? Подмели, прикопали и срок, а также ремонт брони продолжался.

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Ремонтировали технику на лидиевской зоне с 2014 по 2016 годы. В 2016 году Поберий вновь себя проявил как "кризис-менеджер" - он таки нашел рынки сбыта для продукции своей колонии на россии и на территории дынырийского халифата, поэтому финансовое положение у начальника зоны заметно улучшилось. По состоянию на сейчас, торговля идет стабильно, Поберий пристроил даже своего племянника работать в колонию.

Поберий, конечно, недоволен тем, что после попаданий снарядов и после того, как обсе узнало о рембазе на зоне, ремонтные работы бронетехники фактически пришлось прекратить[ а вобще обсе в колонию путь закрыт, макаки представителей слепоглухонемых тупо не пускают на территорию]. Но есть и хорошие новости : поберий прибрал к рукам денежные потоки и устроил всех дальних и близких родственников работниками ИВК. Особенно повезло племяннику - он целый руководитель департамента экономического развития колонии и именно он помогает провести по бумагам то, что тюрьма дотационная и что требует дополнительного финансирования[ хотя реально это не так].

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В завершении хочу сказать то, что 124-я тюрьма известна также тем, что именно на заключенных этой колонии "омон дыныры" отрабатывает навыки подавления бунтов. Также иногда на территории ИВК производится ремонт бронетехники макак дыныры, которые стоят в Старомихайловке. С этого Поберий имет неслабый куш, ведь по бумагам технику ремонтируют на заводе, хотя, факту, все чинится заключенными за чай, сигареты и еду.

Мораль. Если кто из пособников оккупантов думает, что после деоккупации Донбасса нужно будет всего-навсего удалить страничку из соцсети, тот сильно ошибается. Мы рядом. Мы все про всех знаем. Доброе утро, начальник Коля. Как настроение?

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Golan Sim
Golan Sim
Наш обосцаный фаршик выс,осал новую пропаган,донскую байку о некоем жителе Донбасса, начальнике исправительной колонии. Кстати выс,асывает фаршик с удовольствием и со вниманием.. ))
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Автор красава, всегда с удовольствием читаю его статьи, Слава Украине!
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Aum Yantra
Aum Yantra
одягне лапті та за перебрік сйїбеться
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