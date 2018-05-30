"Ховали Бабченка, порвали два Фейсбука": в мережі зраділи першому посту журналіста після "воскресіння"

На сторінці російського журналіста Аркадія Бабченко з'явився перший запис з моменту "вбивства" про те, що він обіцяв померти в 96 років.

"Хрін там. Не дочекаються. Я обіцяв померти в дев'яносто шість років, станцювавши на могилі (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна і зробивши селфі на Абрамсі на Тверській? Я постараюся це зробити", - сказано в повідомленні.

Він зазначив, що мабуть така планида, воскресати кожні чотири роки.

"Господи, як же вмирати-то набридло. Доброго ранку", - написав Бабченко.

Варто відзначити, що це його старий пост, який журналіст підняв за часом після "воскресіння".

У мережі, в свою чергу, продовжили бурхливо реагувати на новину про те, що Бабченко живий.

"Ховали Бабченка, порвали два "Фейсбука", - пожартували користувачі.

Журналіст Олександр Тверській попросив Бабченко більше так ніколи не робити.

"Живи! І більше так не роби ніколи. Обіймаю", - зазначив він.

"Гад, ми тобі грошей зібрали на похорон. Перед людьми незручно. $3500 десь", - напісад Ігор Поночовний.

"Аркадій ... ну, воістину, в загальному! Збиралися пити поминально - випили за здоров'я", "Читай тепер, яким хорошим хлопцем ти був. Багато написали. На кілька тижнів вистачить. Там, правда, багато хорошого про тебе", " У Донецьку ще не зрозуміли, як це працює, але вже вирили Моторолу", - пожартували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала фоторобот передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15тис. У мережі з захопленням сприйняли новину про "воскресіння" журналіста.