"Ховається за дитячою спиною": на позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку. Фотофакт

Військовослужбовці Збройних Сил України помітили на позиції ворожого снайпера терористичної "ДНР" маленьку дитину.

Відповідне фото виклали у спільноті 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу у Facebook. Там зазначили, що дитину помітили незадовго до смертельного пострілу, який 17 грудня вбив українського воїна.

"Так, вам не здалося. На фото – дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає противник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так", – йдеться у повідомленні.

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

У ЗСУ наголосили, що ворог користується присутністю дітей на передових позиціях.

"Важко знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно – справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", – зазначили у 28-ї ОМБр.

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку Facebook \ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку Facebook \ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

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