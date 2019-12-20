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20 грудня • оновлено в 15:03
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"Ховається за дитячою спиною": на позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку. Фотофакт

3.3т
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Військовослужбовці Збройних Сил України помітили на позиції ворожого снайпера терористичної "ДНР" маленьку дитину.

Відповідне фото виклали у спільноті 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу у Facebook. Там зазначили, що дитину помітили незадовго до смертельного пострілу, який 17 грудня вбив українського воїна.

"Так, вам не здалося. На фото – дитина. Маленька дівчинка грається, поки ворожий снайпер працює. Чи знає противник, що ми не зробимо жодного пострілу, поки, навіть теоретично, дитина може бути наражена на небезпеку? Очевидно, так", – йдеться у повідомленні.

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

Новини
"Вони думали, що я нежилець!" Ветеран війни на Донбасі розповів про тортури терористів

У ЗСУ наголосили, що ворог користується присутністю дітей на передових позиціях.

"Важко знайти слова, щоб хоч якось охарактеризувати таку підступну тактику. Дитина на позиції. Це не можна зрозуміти, не можна виправдати, не можна пробачити. Ось, це воно – справжнє обличчя ворога. Обличчя, що ховається за крихітною дитячою спиною", – зазначили у 28-ї ОМБр.

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

Facebook \ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

На позиції снайпера "ДНР" помітили дівчинку

Facebook \ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїни Збройних сил України перевірили боєготовність одного з дивізіонів збройних системами РСЗО БМ-21 "Град" у зоні ООС на Донбасі.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинский журналист Остап Дроздов поделился своими впечатлениями от поездки в Грузию. Мужчина оказался шокирован, насколько эта страна отсталая и нищая, хотя ее ставят в пример Украине. По словам Дроздова, Грузию часто описывают, как государство с передовыми реформами, где местные жители живут гораздо лучше, нежели украинцы. Однако на самом деле журналист увидел, что эта страна и ее жители погрязли в нищете и разрухе. Дроздов описывает, что трущобы покрывают всю Грузию, стоит только зайти чуть-чуть дальше туристических троп: «…и ты погружаешься в трущобы с полуразрушенными домами и нищим населением». Украинец отметил, что вокруг царит ужасное состояние жилых домов, попрошайничество, из-за чего складывается впечатление, что ты попал в страну третьего мира. Из-за этого он советует вообще не идти вглубь грузинских городов, чтобы не наткнуться на этот ужас. Дроздов думал, что такая трущобная жизнь людей уже в далеком прошлом, однако оказалось, что Грузия сейчас действительно имеет такую большую проблему. В итоге автор даже не представляет, сколько миллиардов нужно государству, чтобы выбраться из этой нищеты и привести в порядок сотни кварталов, и полуразрушенный жилой фонд: «Жалкое зрелище. Все трещит, стоит без окон и дверей, подперто опорами, облезлое». Дополнительно автор высказался негативно о реформах и упрощении в стране работы бизнеса. По его словам, грузинские бизнесмены на самом деле в массе представляют собой торгашей, которые продают с прилавков сувениры. Причем много в стране именно российской и украинской продукции, своего очень мало.____
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, это не девочка, это Смерть за вами пришла...
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
опять герои по селу стреляли
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