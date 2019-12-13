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13 грудня • оновлено в 14:34
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Хотів очолити ПЦУ? Єпіфаній озвучив суперечливу інформацію про Патріарха Філарета

1.3т
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Митрополит Єпіфаній розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України.

Однак, незадовго до цього Філарет в переговорах з представниками Вселенського Патріархату підписав документ на ім'я Патріарха Варфоломія і заявив, що не претендуватиме в майбутньому на будь-яку керівну посаду, а буде першим членом Священного Синоду, чинним архієреєм ПЦУ, розповів Єпіфаній в інтерв'ю ТСН.

"Але під час Собору перед голосуванням він заявив: "Чому мені не можна висувати свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?". Але головуючий відкрив папку, зачитав той лист, який було підписано ним власноручно, і на цьому питання було закрите. І далі відбулася процедура голосування", – сказав Єпіфаній.

Єпіфаній розповів, що почесний Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити ПЦУ

Єпіфаній розповів, що почесний Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити ПЦУ

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Митрополит зазначив, що конфлікт між ПЦУ і Патріархом стався відразу ж після отримання Томосу через те, що він почав висловлювати думки, які суперечили спільному погляду і позиції ПЦУ.

"Як ми почали з самого початку, завдяки чому взагалі відбувся Об'єднавчий Собор? Було розпущено УПЦ КП і УАПЦ, зараз ми намагаємося довести цю процедуру до кінця. Юридично. На завершальному етапі знаходиться ліквідація релігійної організації Київської Патріархії УПЦ КП. І відповідно в зв'язку з цим ми прийняли рішення для забезпечення гідного почесного Патріарха Філарета. Він довічно залишається в своїй резиденції на Пушкінській, 36, він довічно звершує богослужіння у Володимирському соборі Києва. Ми пішли назустріч, незважаючи на його певне протистояння", – зазначив Єпіфаній.

Він додав, що Філарету пропонували зайняти гідне місце як морального авторитету української нації. І він мав досить високу підтримку на той час.

"Якщо ми згадаємо, як ми святкували його 90-річчя, це було дуже помпезно й урочисто. Але він обрав інший шлях – шлях протистояння, який його довів до того стану, в якому він зараз перебуває. Але ми чинимо по відношенню до нього з християнською любов'ю.

І завдяки тим досягненням, які він мав протягом останніх десятиліть, в розвитку Української Православної Церкви, ми забезпечили йому гідні умови. Ми хочемо, щоб він разом з нами розвивав вже визнану помісну ПЦУ", – підсумував Єпіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єпіфаній заявляв, що почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще сподіваються на його повернення.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Філарет
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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