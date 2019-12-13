Хотів очолити ПЦУ? Єпіфаній озвучив суперечливу інформацію про Патріарха Філарета

Митрополит Єпіфаній розповів, що почесний Патріарх Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити Православну церкву України.

Однак, незадовго до цього Філарет в переговорах з представниками Вселенського Патріархату підписав документ на ім'я Патріарха Варфоломія і заявив, що не претендуватиме в майбутньому на будь-яку керівну посаду, а буде першим членом Священного Синоду, чинним архієреєм ПЦУ, розповів Єпіфаній в інтерв'ю ТСН.

"Але під час Собору перед голосуванням він заявив: "Чому мені не можна висувати свою кандидатуру на пост Предстоятеля ПЦУ?". Але головуючий відкрив папку, зачитав той лист, який було підписано ним власноручно, і на цьому питання було закрите. І далі відбулася процедура голосування", – сказав Єпіфаній.

Єпіфаній розповів, що почесний Філарет під час виборів Предстоятеля озвучив своє бажання очолити ПЦУ

Митрополит зазначив, що конфлікт між ПЦУ і Патріархом стався відразу ж після отримання Томосу через те, що він почав висловлювати думки, які суперечили спільному погляду і позиції ПЦУ.

"Як ми почали з самого початку, завдяки чому взагалі відбувся Об'єднавчий Собор? Було розпущено УПЦ КП і УАПЦ, зараз ми намагаємося довести цю процедуру до кінця. Юридично. На завершальному етапі знаходиться ліквідація релігійної організації Київської Патріархії УПЦ КП. І відповідно в зв'язку з цим ми прийняли рішення для забезпечення гідного почесного Патріарха Філарета. Він довічно залишається в своїй резиденції на Пушкінській, 36, він довічно звершує богослужіння у Володимирському соборі Києва. Ми пішли назустріч, незважаючи на його певне протистояння", – зазначив Єпіфаній.

Він додав, що Філарету пропонували зайняти гідне місце як морального авторитету української нації. І він мав досить високу підтримку на той час.

"Якщо ми згадаємо, як ми святкували його 90-річчя, це було дуже помпезно й урочисто. Але він обрав інший шлях – шлях протистояння, який його довів до того стану, в якому він зараз перебуває. Але ми чинимо по відношенню до нього з християнською любов'ю.

І завдяки тим досягненням, які він мав протягом останніх десятиліть, в розвитку Української Православної Церкви, ми забезпечили йому гідні умови. Ми хочемо, щоб він разом з нами розвивав вже визнану помісну ПЦУ", – підсумував Єпіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єпіфаній заявляв, що почесний патріарх Філарет самоізолювався після отримання Україною Томосу, але в Православній церкві України ще сподіваються на його повернення.

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