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Хотів без крові: стали відомі страшні подробиці самогубства Кантера

3.5тЧитати новину російською

Режисер Леонід Кантер перед вчиненням самогубства написав кілька прощальних листів, в яких заявив, що виконав свою місію в цьому житті і йде далі з бажанням, щоб розпочату ним роботу продовжували однодумці.

Про це Укрінформу повідомив начальник Бахмацького райвідділу поліції ГУНП в Чернігівській області Юрій Жула, наголосивши, що версія вбивства відхиляється.

За його словами, Кантер був людиною творчою і неординарним, і своїми проблемами далеко не з усіма ділився. А вони у нього були. Зокрема, він розлучився з дружиною і жив на Обирок з іншою жінкою.

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Хоча суїцид, впевнений поліцейський, зробив точно не через жінок або сімейні проблеми.

Можливо, далися взнаки психологічні травми, отримані на війні (відомо, що Кантер був активним учасником бойових дій на сході України. До того ж, знімав документальний фільм в Донецькому аеропорту). Алкоголю він не вживав і останнім часом, як деякі припускають, не пив.

Застрелився він у великій залізній бочці об'ємом 3 кубометра в своєму дворі. На дно постелив ковдру або покривало, ліг і вистрілив одиночним пострілом з автомата знизу в голову.

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Також Жулай каже, що вчинив так, щоб не бруднити своєю кров'ю землю, яку Леонід дуже любив і оберігав.

"Він був дуже за екологію, дуже любив і цінував ділянку, на якій жив, і хотів, щоб людям ця земля залишилася чистою, щоб крові там не було", - зазначив співрозмовник.

Як писав OBOZREVATEL, українці сумують через смерть талановитого режисера.

Особа
Леонід Кантер
Місце
Україна
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