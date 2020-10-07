У 2014-му році на в'їзді з боку мирних частин України на "звільнену від України" територію, та й майже перед кожним в'їздом в "звільнений від кропу" місто чомусь "визволителі", більш відомі в народі, як "ополченці", писали "Ласкаво просимо в Пекло".

Це впадало в очі. Нам, проукраїнським. Це було мило дня них, проросійських. Нас, проукраїнських, жахала ця цинічна правда "звільнення". Їх, проросійських, це тішило.

Я якось запитала у земляків, чому так, вони сказали, що це ж смішно, жарт-гумор такий, для кропу. Типу, "приїжджай сюди кріп, ми тебе шинкувати на шашлик будемо". Це, мовляв, для "ворогів народу Донбасу" ми тут пекло влаштуємо.

Дуже дивний гумор, чи не так? Але, який піп, така й череда. Я в цій життєвій мудрості не раз переконалася.

Взагалі, якщо брати з позиції науки, то ось таке ставлення до війни, свого краю, огорожу резервації, відчуження своїми руками зони і гетто, маркування особистої в'язниці ось такими написами, з позиції психології, це не тільки прояв соціопатії, а скажімо навіть більше- залежність і потреба в насильстві. А якщо говорити мовою фрейдизму – "в кожному символі, що виставляється на показ ми відображаємо наші приховані потреби, будь-яке приховане в нас бажання, знайде свій вияв".

На Луганщині ще була ось така приказка в моді "що у п'яного на язиці, то у твереза на умі". Тобто в п'яному вигляді, людина більш розкутий і міг говорити все, що тримав в собі, виявляти приховані бажання, розслабивши себе спиртним.

Так як на блок постах "опочленцев" тверезими були одиниці, то, ось, можливо і перло "визволителів" народ правду-матінку в очі висловити. А народ був сліпий. Чи не бачив попередження.

З ким я не спілкувалася з когорти "наварасов", а їх гругом мене було 90% від вчорашніх сусідів, родичів, колег, то в їх таємних думках, як і в таємних думках "визволителів Донбасу" були банальні потреби: забрати собі побільше чужого, знищити все красиве, щоб сусідові помститися, помститися всім за все, навіть якщо забув за що саме.

Загалом, як я люблю наспівувати донбасянам їх революційний гімн "весь світ насильством зруйнувати, дощенту, а потім".

А ось потім побудувати пекло, "ми наш, ми новий світ побудуємо, хто був ніким, той стане всім".

І ті, хто дійсно вчора був ніким, будували на Донбасі свій світ. Грабували сусідів, вбивали перехожих, віджимають майно, гвалтували, знову грабували, громили банки і банкомати, магазини, салони, палили бібліотеки і закривали книжкові магазини.

Ось дивіться, в 2014-му багато міст Луганської і Донецької області швидко стали "тиловими", тобто війна прокотилася по ним, але швидко, так як лінія розмежування (читай лінія фронту) рухалася швидко зі Сходу на Захід наших областей. Тобто, в цих містах, їх же "народ Донбасу" вважав "звільненими від хунти" залишилися тільки своі- "народ Донбасу", опочленці, опочленочки, проросійські, триколорні, в дошку свої люди.

Проукраїнські зникли з їх радарів, так як зрозуміли загрозу своєму життю і просто пішли в тінь. Міста заповнили радісні проросійські, навараси, "республіканці", "звільнений від укро-гніту народу Донбасу".

У цих містах встановилася їх "влада", їх "закон", їх порядок. І? І 7 років в цих містах стріляють, вбивають, грабують, гвалтують, викрадають в рабство, розчленовують, продають за борги (людей, як майно), закриваються шахти, ріжуть на метал підприємства.

Хто все це робить? Вони, "визволителі"! Він - "народ Донбасу".

Адже туди, в ОРДЛО-гетто, в ОРДЛО – резервацію, що охороняється і збройну можна приїхати чужим людям і безкарно все це провертати. Ні! Все, що відбувається в ОРДЛО справа рук колаборантів, які живуть там (не всіх, звичайно ж немає, виключно проросссійскіх) і окупантів, прибудували там свою армію і своїх заселенцев.

Тобто підривають дамбу, щоб злити водосховище і зібрати по дну рибу, затопити шахту, вивантажити в неї ядерні або хімічні відходи за наказом і з РФ, замінувати пасовища і посівні площі, розібрати на б-у будматеріали промислові підприємства, грабувати, вбивати, торгувати наркотою, туди не їдуть чужі люди. Свої. Тільки свої.

По суті, проросійські та прорадянські жителі ОРДЛО, що стали фундаментом русского мира, стали катами свого краю.

Вони вважають себе визволителями, за своїм нутром і роботі все ж наглядачі, окупанти, кати, мародери свого краю.

І це приклад не тільки ОРДЛО. Ось Крим. Ситуація майже така ж, як і в ОРДЛО: анексія, окупація, поліцаї з місцевих, війська Росії.

Якщо донбасяни ридають через загублених шахт, то кримчани істерії з приводу зниклої води.

І ті й інші в своїх бідах звинувачують Україну.

Але, нагадаю, шахти в ОРДЛО затоплені і розібрані на метал руками місцевого населення, що виконує накази Кремля, та й намагаються вкрасти хоч щось, топлячи свої міста.

А в Криму за наказом Аксьонова-коллаборанта були закриті заглушки Кримського каналу, яке постачає воду до Криму в 2014-му році.

Тобто не "Україна не дає", а "нафіга нам укропская отруєна вода".

Чи не "Україна затопила шахти бідних шахтарів", а шахтарі стали катами своїх підприємства, пустивши їх під ніж.

Коли в Криму Аксьонов віддав наказ заварити заглушки дамб, що регулюють постачання води в каналі, місцеві жителі відразу почали грабіж, і в міру осідання води, тут були зрізані всі металеві конструкції, зняті залізобетонні плити. Тепер "хунта дай". Ах, так, перед "дай" віднови та побудуй.

Як бачите, коллаборціонізм він ідентичний окупації. Між колаборантом і окупантом немає різниці. Ніякий!

7 років війни. 7 років жителі Криму разом з окупантами грабують свій край. З музеїв Криму вивезені всі оригінали та культурні цінності. Вирубані виноградники і ялівцеві гаї. Знищені пам'ятники архітектури. Море заповнюється нечистотами і відходами військових гарнізонів. 7 років війни. 7 років 7 років жителі Донбасу разом з окупантами грабують свій край.

Знищені посівні площі. 80% посівних площ, які експлуатувалися фермерами в 2013-році заміновані, знищені відходами, кинуті. У ОРДЛО немає врожаю. Тут немає насіннєвого фонду. Добрива і насіння, які завозять з РФ, це суцільний треш. Тобто, все, що може бути написано на упаковці, буде крейдою, не ввійде, зійде низької якості.

Вугільна промисловість окупованих територій втратила 75% свого потенціалу. У 2014-му "Донбас повстав, тому що фашистська укро-нецікаво-хунта, ці брудні вуйки, які ніде не працювали і спустилися з гір, хотіли захопити нашого Леніна, нашу Перемогу і наші шахти, щоб забрати наше вугілля собі", - це реальна цитата, взята з виступу одного з паліїв війни на Донбасі, служителя МП, тобто попа. З нею носилися, як дурень зі ступою, не знаючи, що в неї покласти: гмно або кашу.

Машинобудування в ОРДЛО більше немає. Швейна промисловість ще тліє, працюючи на військові замовлення з давальницької сировини РФ, ну ще чуть-чуть "Глорія Джинс" тут шиє свій товар для Європи в обхід санкцій, приховуючи свою присутність.

Харчова промисловість, горілчана, єдині, які поки працюють, але виключно на забезпечення ОРДЛО, не багато продаючи на РФ, Абхазію і Південну Осетію. Чи не забагато. І тільки маючи подвійну податкову реєстрацію. Для РФ реєстрація в Україні. Для ОРДЛО, реєстрація в ОРДЛО. Для Абхазії, Дагестану і Південної Осетії реєстрація ОРДЛО підходить.

З ОРДЛО виїхали майже всі фахівці. Навіть ті, хто був в 2014-му затятий шанувальник "вільного Донбасу і Новоросії" тихо собі сидить в Харкові, Одесі, Львові, Тернополі. Так як наївся "русского мира" по саме не можу.

З ОРДЛО біжать. Хто на Росію, хто в Україні, хто в Білорусь, хто в Польщу. Там залишилися лише ті, хто за життєвими, фінансовим і фізичним обставинами не може виїхати (цих дуже небагато), і ті, хто ні, не адепт, ці якраз швидко умотал з "вугільної швейцарии", а мімікрісти, ті, хто добре заробляє в обставинах, що склалися. Заробляє, але вкладає в нерухомість в Україні, щоб мати можливість "швидко зробити ноги". Ось він, побудований людиною-совком світ. Ідилія. Комунізм. Соціалізм. Всі свої!

Коли з ОРДЛО починає доноситися скрегіт "ви все брешете у нас тут краще, ніж в Україні", я задаю їм питання про медицину, ліки, зарплати, шахти, фермерів, підприємства, грабежі, вбивства, насильство, процвітаюче рабство, рабські ринки (так , саме так їх тут називають-рабські ринки), плодяться тут з величезною швидкістю. І закінчую головним: чому ви так і не змогли побудувати Швейцарію, якщо "відтіснили" у нас все, шахти, заводи, чому згодні вже і на "особливий статус у складі України", аби ми відновили, платили, купували вугілля, чому в ваших "мирних" містах кожен день гинуть люди, зростає рівень насильства, в тому числі по відношенню до неповнолітніх (педофілія), чому ваш світ нагадує Пекло? Відповідь банальна "а у вас ще гірше". Правда? А ви були "у нас"? 7 років і ми не можемо, говорить по-іншому. Виключно "у вас", "у нас", "тут" і "там".

Ми реально різні. І ця прірва в свідомості, в соціальній сфері, в економіці, в культурі, в моралі, вона вже не рів, які не паркан, що не стіна, що не яр. Це Космос. Це два різні всесвіти.

Ми живемо майбутнім. Вони ностальгують за СРСР. Ми хочемо в Європу. Вони хочуть в Росію або СРСР. Ми проти насильства. Для них насильство - це норма. У школі. В сім'ї. Скрізь.

Ми хочемо якості і поваги. Їм не потрібно ні перше, ні друге. Ми хочемо миру. Вони хоча теж. Наш світ, це єдина українська Україна (вибачте за тавтологію, просто не знаю, як показати нашу ідилію), їх світ, це немає України, а є РФ, яка захопила всі. Ми поважаємо свою і чужу свободу. Вони будують гетто. Вони не можуть без гетто.

І ось це усвідомлення, дуже болісно. Адже вчора, ти була однією з жителів Луганської області. А сьогодні ти там ворог, занесений в розстрільні списки.

Ти розумієш, що там твоя земля і наша державна земля, яка повинна бути звільнена. Ти знаєш, що там живуть заручники, наші, проукраїнські, які не змогли кинути старих батьків, у них просто немає грошей на покупку житла тут. І знаєш, що ти не можеш відокремити зерна від плевел, так як таких людей 1 на 100 "наварасов" бикующіх "Україна повинна".

І кожен раз оглядаючи цю рану, ти не знаходиш ні ліки, ні хірургічних інструментів, щоб її або зшити, або зрізати.

Вона могла б зажити. Якби ... Якби там люди зрозуміли, що вони натворили. Це перше. Чи не РФ повинна прибрати свої війська, а місцеві жителі повинні усвідомити, що війна-це вони самі. І русскій мір-це вони самі. І ОРДЛО-це їх творіння. Це вони доктор Франкенштейн, який створив ОРДЛинское чудовисько.

Так само, як ми повинні зрозуміти, що смерть путина не зупинить війну. Так як війна вигідна РФ, її народу, який відмінно наживається і мародерів на Донбасі. Війна-це 95% громадян РФ, що підтримують весь цей час режим Путіна, повчають нас, як нам жити, що вказують нам на наше місце в світі, хамящіх нам навіть за кордоном.

І навіть якщо РФ виведе війська з Донбасу, вона не виведе війська з наших ЗМІ, з наших депутатів і міністрів, з наших поп-топ артистів, з "нашої" історії, освіти, з наших людей, які ностальгують за совком і "парішать, мені в СРСР все боялися, мені в СРСР давали хабарі ".

7 років війни і рік війни. Це дві різні війни. Два різні світи. Двоє різних людей. І кожні півроку війни, це вже різна війна і різні люди.

І 7 років війни-це вже різна земля. У ній все більше могил, шрамів, ненависті, що не вибачення, помсти, хв, крові. Саме тому будь-який статус ОРДЛО за лекалом РФ - це війна. Війна, яка поглинає нас і захоплює всю Україну, це не світ, це не зупинка обстрілів, це методичне узаконене знищення і окупація всієї країни.

Нам потрібно навчитися жити з тим, що на нашому тілі лишай, гниючих рана, що не зрослася рука, кровоточить виразка, назвіть цю хворобу, як хочете. Нам потрібно навчиться жити, зупинивши їх там, і йти в розвитку далі, як би показуючи,-хочете, це може бути і ваш світ.

Але, ми повинні зрозуміти і засвоїти одне: це не ми повинні боротися за них, це вони повинні хотіти бути нами. Це не ми повинні їх рятувати, це вони повинні хотіти свободи від "визволителів", своїх і російських. Це все, що стосується живуть там. Решта-боротьба за нашу територію, незалежність, державність, але в цьому немає "наші люди", в цьому виключно - наші території.

Наш розвиток, це їх стимул до світу. Але до миру і закінчення війни не тягнуть насильно, не примушують. Чи не роблять світ ціною капітуляції своєї країни. До світу простягають руки, чекають відповідного кроку, і, або йдуть далі своїм життям, залишивши рану на своєму тілі в стані "далі не пущу", або відвойовують.

Так - РФ окупант, який тримає там все під контролем. Гроші в ОРДЛО на оплату за все, від військових до прибиральниць дає РФ. Зброя дає РФ. Накази вбивати дає РФ. Ось тільки хто виконує ці накази?

Тому війна і її закінчення, воно так, звичайно ж, фігурально, залежить від РФ. Але, наївно думати, що якщо РФ виведе війська з ОРДЛО, там відразу почнеться світ, розвиток, процвітання і не будуть гинути люди.

Якщо ви пам'ятаєте, у війни є дві сторони, які розташовані по лінії фронту один на проти одного. І якщо ми говоримо про світ, так говорять про війну. Чому ж ми так рішуче не хочемо це чути? Або руки Кремля вже щільно закрили нам вуха?

Закінчення війни залежить від того, чи будуть в ОРДЛО ті, хто готовий вбивати, підпалювати ліс (як у Станиці), труїти колоди, піч солдатам НАТО і солдатам ВСУ пиріжки з отрутою, кидати гранати у вікна повернулися переселенцям.

І, найголовніше, голосувати і обирати проросійські або проукраїнські сили.

Якщо перебільшено уявити собі "світ" по-кремлівськи з урахуванням не вивчених "народом Донбасу" уроків, досить подивитися на Слов'янськ, усміхнений Штепі.

Світ по-кремлівськи, це повний реванш проросійських сил і затвердження їх диктатури вже не тільки в одній з частин України - ОРДЛО, а й на всій території.

І тоді "Ласкаво просимо в Пекло", варто просто написати на в'їзді в Україну.

Новини із зони: Цитата з ОРДЛО-ЗМІ "У місті Золоте-5 на невідомому вибуховому пристрої підірвалися мати і син. 28 вересня о 19:16 в службу 101 Первомайська надійшло повідомлення про те, що в міську центральну багатопрофільну лікарню надійшло двоє жителів м Золоте-5 (пос. Мар'ївка) з мінно-вибуховими травмами.

У 41-річної жінки діагностовано мінно-вибухова травма, травматична ампутація лівої гомілки на рівні нижньої третьої, осколкове поранення лівої кисті, її 12-річний син отримав мінно-вибухову травму, множинні поранення обличчя, грудної клітини, передньої черевної стінки, обох верхніх кінцівок . Хлопчика в той же день доставили в Республіканську лікарню мікрохірургії ока м.Луганська. Жінку прооперували, вона знаходиться в реанімації, стан важкий. Як з'ясувалося пізніше, близько шостої години вечора мати з сином шукали загублену корову і підірвалися в поле на невідомому вибуховому пристрої ".

Зараз терористи облаштовують дорогу до Золотому, де дуже хочуть і вимагають від "укро-хунти" відкрити КПВВ, щоб "вільному народу Донбасу було зручно їздити до укро-фашистським загарбникам". Кажуть, що Україна погодилася виконати вимоги про відкриття автомобільного КПВВ для поліпшення життя "народу Донбасу" в рамках гуманітарної допомоги. У що виллється нам відкриття цього КПВВ навіть Господь Бог не знає. Станицю нам вже випалили, мабуть в "подяку" за зручності.

Золоте заміновано, як і всі під'їзди до нього. "Розмінування" тут йде для ЗМІ, тобто для інформаційної картинки. Ось, цей підрив ОРДЛО-ЗМІ вже "повісили" на Україну, звинувативши в тому, що це "укропскіе міни", які якось опинилися на "їх території".

І жителі ОРДЛО, які захочуть скористатися цим КПВВ можуть стати черговим щитом для танків, армії і провокацій.

"Ласкаво просимо в Пекло", не просто так писали на блок постав на в'їзді в "нову вугільну швейцарію". Вони попереджали. Донбас не повірив і виявився в Аду.

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