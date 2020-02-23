У мережі з'явилися фото і відео підготовки до "Дня окупанта" в окупованому Криму, де дітей одягнули у військову форму.

Їх у Telegram опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). На кадрах видно, як діти репетирують виступ, при цьому маршируючи.

"Окупований Крим... Підготовка до "Дня окупанта". Назад у минуле! Хотіли совок, тримайте! Тільки дітей шкода", – написав Штірліц.

Підготовка до "Дня окупанта" в окупованому Криму Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Окупанти одягли дітей у військову форму Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Окупанти одягли дітей у військову форму Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Окупанти одягли дітей у військову форму Telegram Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на інший захід в окупованому Криму дітей одягнули у форму Збройних сил Росії.

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