"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт

В анексованому Криму в продаж надійшло м'ясо, на якому датою забою позначений 2001 рік.

Підтверджуюче фото опублікував у Twitter блогер Кримський Хахол (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Охр*ніти. Купив м'ясця. Типу наше, кримське. Вдома роззув очі і прочитав, що написано на печатці. Пропоную і Вам. Висновки, чим нас тут годують, робіть самі", – написав він.

У Криму продають 18-річне м'ясо Twitter Кримський хахол

Користувачів обурило те, що возять кримчанам із Росії. "М'ясце з витримкою. Купаж 2001 року! Дороге, напевно", "Це мясце вже повнолітнє", "Рік до мого весілля", "Хотіли російське, отримуйте!" – написали в коментарях.

При цьому, деякі припустили, що насправді, в центрі печатки розміщений не рік забою, а номер ветеринарної ділянки, де перевіряли продукт, чи просто номер ГОСТу.

ахринеть

купив м'яска

Типу наше, кримське ...

Будинки роззув очі і прочитав чтО написано на друку



Пропоную і Вам

Висновки ніж нас тут годують робіть самі

... pic.twitter.com/GHAUyvmvFQ - Кримський Хахол (@ 66Sergik) 8 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Феодосії (Крим) поскаржилися на погану якість продуктів із РФ.

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