ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт

27.4тЧитати матеріал російською

В анексованому Криму в продаж надійшло м'ясо, на якому датою забою позначений 2001 рік.

Підтверджуюче фото опублікував у Twitter блогер Кримський Хахол (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Охр*ніти. Купив м'ясця. Типу наше, кримське. Вдома роззув очі і прочитав, що написано на печатці. Пропоную і Вам. Висновки, чим нас тут годують, робіть самі", – написав він.

Новини
"Вони не справляються": у Криму помітили показовий момент окупації

У Криму продають 18-річне м'ясо

У Криму продають 18-річне м'ясо

Twitter Кримський хахол

Користувачів обурило те, що возять кримчанам із Росії. "М'ясце з витримкою. Купаж 2001 року! Дороге, напевно", "Це мясце вже повнолітнє", "Рік до мого весілля", "Хотіли російське, отримуйте!" – написали в коментарях.

"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт

При цьому, деякі припустили, що насправді, в центрі печатки розміщений не рік забою, а номер ветеринарної ділянки, де перевіряли продукт, чи просто номер ГОСТу.

"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт
"Хотіли російське, отримуйте!" У Криму продають 18-річне м'ясо. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Феодосії (Крим) поскаржилися на погану якість продуктів із РФ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини Криму
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
10
43
Смішно
5
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нечаев Николай
Нечаев Николай
Что за чуш где они ее берут я не видел у нас такого мяса с начала 90 годов фото тоже видимо из тех времен слегка отфошопленое не верте вы этим бендеровцам одни фотки все вранье фотошопное так же из букам с пустыми пляжами и т.д
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Ветеринарное клеймо овальной формы имеет в центре три пары цифр, первая из которых обозначает порядковый номер республики в составе Российской Федерации, края, области, городов Москвы, Санкт - Петербурга, вторая - порядковый номер района (города) и третья - порядковый номер учреждения, организации, предприятия. В верхней части клейма «Российская Федерация», в нижней - «Госветнадзор». Овальное ветеринарное клеймо подтверждает, что ветеринарно - санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Хах,,,л,,, ой ,,свинья везде грязь найдет
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel