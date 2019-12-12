Чиновники Державної служби з питань праці у Харківській області зганьбилися, презентувавши власний гімн. Однак його мелодія виявилася плагіатом на радянську пісню "Я люблю тебе, життя", яку виконував скандальний українофоб Йосип Кобзон.

Ролик з безглуздою творчістю опублікували на сторінці пабліку "Останній капіталіст" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Гімн Держпраці. Аааааа! Гімн, прапор. Народна рентна республіка. Вони поправлять все, на варті стоять. Послухайте ці слова. Ну, все. Працівники Держпраці надихнулися гімном і готові робити більше перевірок і справедливості! Підприємцю, знай, тебе пильнують! До речі, не дивно, що музика взята з радянської пісні: "Я люблю тебе, життя". Це бомба просто", – написали автори допису.

У ролику чиновники показово встають під пафосну пісню, а її виконавець Давид Кадимян хвалиться "прем'єрою авторської речі, яка стане візитівкою" Держпраці у Харківській області.

Користувачі мережі побачили в усьому цьому дійстві відродження радянських традицій і висміяли чиновників за безглузду ініціативу.

Держпраці у Харкові зганьбилася радянським гімном Скріншот відео

"Невже вкрали? Чиновники і злодійство? Ні, не вірю! Вони не могли б цього зробити ніколи, їм совість не дасть", "Чому вкрали? Перейняли у рідної системи", "Все це нагадує 70-ті минулого століття. Це якийсь маразм!", "І цей зоопарк живе за рахунок наших податків!", "Кожен раз я думаю, що це останнє дно. Але ні. До дна, мабуть, ще далеко", "Гімнотворці", "Здається, совок в цій країні не здатне викорінити ніщо", "Хотіли гімн, а вийшло г*мно", "Грьобаний совок! Всі встають і радісно плескають", – обурюються українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 1-й міській гімназії Черкас вчителька музики стала фігурантом гучного скандалу. Вона змушувала учнів 4 класу співати радянські пісні "Катюша", "Синенький платочек" і "Вставай, страна огромная", а також показала пропагандистське відео з президентом Росії Володимиром Путіним.

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