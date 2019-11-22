"Хотіла бути сірою мишкою!" Клітіна здивувала зізнанням про свою зовнішність

Скандальна заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна здивувала відвертим зізнанням про те, як сприймає свою зовнішність.

Під час брифінгу 22 листопада чиновниця заявила, що раніше соромилася своєї ефектності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думала, що моя ефектна зовнішність заважатиме мені в роботі. Тому хотіла бути сірою мишкою. Але зрозуміла, що тоді це буду не я", – зізналася вона.

Олександра Клітіна Скриншот ТСН

За її словами, раніше вона соромилася і намагалася виглядати менш красиво. А згодом додала, що тепер їй навіть легше працювати, знаючи, як вона виглядає.

"Якщо я буду знати, що про мене думає чоловік, який зі мною веде переговори, то почуватимуся спокійніше. Моя неочікуваність дає мені перевагу", – підсумувала Клітіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поляков опублікував фрагмент розмови народних депутатів від "Слуги народу", в якому зазначається, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.

Незабаром після скандалу пранкер "Джокер" опублікував листування з Клітіною. Він порадив чиновниці написати про свою щасливу родину у соцмережі, і вона слухняно виконала всі поради, не помітивши тролінгу.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій відреагував на секс-скандал з Клітіною. Він заявив, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.

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