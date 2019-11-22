Головна Новини
22 листопада • оновлено в 16:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Хотіла бути сірою мишкою!" Клітіна здивувала зізнанням про свою зовнішність

1.1т
Читати матеріал російською

Скандальна заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна здивувала відвертим зізнанням про те, як сприймає свою зовнішність.

Під час брифінгу 22 листопада чиновниця заявила, що раніше соромилася своєї ефектності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я думала, що моя ефектна зовнішність заважатиме мені в роботі. Тому хотіла бути сірою мишкою. Але зрозуміла, що тоді це буду не я", – зізналася вона.

Новини
"Показний патріотизм!" Клітіна оскандалилася заявою про українське свято

Олександра Клітіна

Олександра Клітіна

Скриншот ТСН

За її словами, раніше вона соромилася і намагалася виглядати менш красиво. А згодом додала, що тепер їй навіть легше працювати, знаючи, як вона виглядає.

"Якщо я буду знати, що про мене думає чоловік, який зі мною веде переговори, то почуватимуся спокійніше. Моя неочікуваність дає мені перевагу", – підсумувала Клітіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Секс-скандали в Верховній Раді України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Олександра Клітіна
Місце
Україна
Тег
секс скандал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
8
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги