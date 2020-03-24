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24 березня • оновлено в 15:36
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Євген Черняк
Євген Черняк
Бізнесмен Всі статті автора

Хорошие новости: никогда больше никто не вернется в офисы

14.4т
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Но есть и хорошие известия:

Мир никогда не будет прежним после этого кризиса, когда первый раз в истории прилетели сразу два Чёрных Лебедя:

Коронавирус и цена на нефть.

Никогда больше никто не вернётся в офисы.

Оказывается можно работать дистанционно.

Никогда больше не будет столько командировок.

Оказывается можно проводить переговоры по видеосвязи.

Никогда больше не пойдут люди в том же количестве в торговые центры.

Можно и нужно покупать всё онлайн.

Университеты будущего будут без зданий.

Преподаватели, методология и канал в ютьюб.

С публичным доступом потенциальных работодателей к результатам тестов студентов.

Не вернутся люди в том же количестве в рестораны.

Еда будет с доставкой, причём не брендированная.

Не важен ресторан. Важна скорость и качество.

В кинотеатры не вернуться люди.

Дома нужен хороший звук и большой телевизор.

И онлайн доступ к премьерам.

И совместный просмотр.

Общение и так на 50% в Фейсбуке.

Сейчас увеличится до 80%.

Гречку съедим. Через три месяца вирус затихнет. Увидимся с друзьями. Выпьем вина. Расскажем кто и что читал в свободное время, кто как стал беднее или богаче, посмеёмся, списки Форбс существенно обновятся, появятся новые герои.

И только вопрос с туалетной бумагой останется без ответа.

Зачем и кому это было нужно?

Почему именно она?

Кто первый принял решение и запустил во всех странах этот флешмоб клинического идиотизма и насколько всё-таки выросли акции компаний, которые её производят.

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Автор
Євген Черняк Євген Черняк
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Евгения Черняка
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Kirilyuk Mikhail
Kirilyuk Mikhail
Туалетной бумагой китайцы открывали двери, а мы ...
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Arthedain Richard
Arthedain Richard
Евгений Черняк - скотина.
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