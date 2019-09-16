"Хоронять теж у відпустці?" Цимбалюк жорстко висміяв російських окупантів Донбасу

Український журналіст Роман Цимбалюк розгромив фейки кремлівської пропаганди про кадрових російських військових, які нібито "йдуть у відпустку" перед тим, як вторгнутися на територію України.

Жорсткий тролінг країні-агресору і її громадянам, які беруть участь у військових злочинах, він влаштував в ефірі свого щотижневого стріму на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тільки російська армія йде воювати у відпустку. І хоронять їх теж у відпустці, щоб ніхто не бачив. Був Вася – і не стало його, або російського Івана", – із сарказмом зазначив Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що будь-який "російський Ваня", якого засліпила кремлівська пропаганда і який викликався окупувати Донбас, повинен знати, що Україна постійно готується дати гідну збройну відсіч кожному загарбникові.

Крім того, він зазначив, що якби Росія не згорнула свій проект "Новоросія", то кількість псковських десантників, які б закінчили своє життя на території України, зросла б у десятки або сотні разів.

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