Раніше хор Верьовки відкривав Гімном сесії ВР. Але ж тепер ВР - філія 95, білєти можна купити прям в ложі бенуар. Тому хор тепер виступає і на подпєвках у Кварталу. Огидно. Так втрачається репутація і ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості.

Р.S. Якщо з Голодомору ржали, то спалена хата - то вже таке, по мєлочі. Мені все зрозуміло з виконавцями, але от що це смішно мудрому українському наріду..., вселяє великий песимізм.

РР. SS. Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують кварталу.

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