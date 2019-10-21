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21 жовтня • оновлено в 09:54
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Хор Верьовки тепер виступає на подпєвках у Кварталу

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Раніше хор Верьовки відкривав Гімном сесії ВР. Але ж тепер ВР - філія 95, білєти можна купити прям в ложі бенуар. Тому хор тепер виступає і на подпєвках у Кварталу. Огидно. Так втрачається репутація і ім‘я, напрацьоване роками. Бренд розчиняється в тупій пошлості.

Р.S. Якщо з Голодомору ржали, то спалена хата - то вже таке, по мєлочі. Мені все зрозуміло з виконавцями, але от що це смішно мудрому українському наріду..., вселяє великий песимізм.

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РР. SS. Я тепер категорично проти того, щоб хор Верьовки закривав нинішню сесію ВР і відкривав наступну. Цей колектив цієї каденції і за цього керівництва втратили на це моральне право. Нехай і далі тепер підспівують кварталу.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Особа
Євген Кошовий
Місце
Україна
Теги
95 Квартал Хор Верьовки скандали Верховна Рада України
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Глеб
Шевченко Глеб
Геращенко всегда выступала на подпевках. Сейчас на подпевках у пети
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Шевченко Глеб, в рашку брысь!!!!!
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Ершов Василий
Ершов Василий
Шевченко Глеб, а ти дурнику кому підспівуєш, клоун ?
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