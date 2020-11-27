Хомчак заявив, що ЗСУ виконали своє завдання у 2020 році

Збройні сили України загалом виконали своє завдання, яке було поставлено на 2020 рік.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, підбиваючи 27 листопада підсумки за навчальний рік, повідомляється на сайті Міністерства оборони.

За словами Хомчака, йдеться про підсумки за всіма напрямами, передусім щодо бойових дій на Донбасі.

"Перш за все це результати ведення бойових дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії", – пояснив він.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності головнокомандувач ЗСУ назвав завершення трансформації систем управління армією за принципами й стандартами НАТО. Також ідеться про здатність керувати військами й ефективно застосовувати їх в умовах переваги противника в повітрі, на морі та суші.

Також серед завдань було створення системи логістики й удосконалення медичного та інфраструктурного забезпечення.

"Головний підсумок – Збройні сили України своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, загалом виконали", – наголосив Хомчак.

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