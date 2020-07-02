Хомчак пояснив, як НАТО допоможе Україні в Чорному морі

Надання Україні статусу члена Програми розширених можливостей надає більш широкі можливості для військ. Зокрема, це стосується безпеки в Чорному морі.

Про це в інтерв'ю Army Inform заявив командувач Збройними силами України Руслан Хомчак. За його словами, цей статус дозволить брати участь майже у всіх навчаннях Альянсу.

"Цей статус відкриває ширші можливості для наших військ, зокрема, в секторальній взаємосумісності з НАТО, доступ майже до всіх навчань Альянсу, обмін розвідданими, посилення співпраці з підтримки безпеки в Чорному морі", – пояснив Хомчак.

Він наголосив, що ЗСУ зацікавлені в більш інтенсивному залученні підрозділів до заходів індивідуальної і колективної підготовки, які проводять у НАТО. Зокрема, це стосується навчань за тематикою п'ятої статті Вашингтонського договору.

Також у ЗСУ розглядають можливість призначення на посади в штабах НАТО, які будуть пов'язані з використанням завдань більш функціонального напряму, а не тільки з військової співпраці.

Довідка. Стаття 5 Вашингтонського договору передбачає створення системи колективного захисту. Так, сторони договору погоджуються, що збройний напад на одну або кілька країн-учасниць вважатиметься нападом на них усіх, і якщо таке станеться, кожна країна в порядку здійснення права на індивідуальну або колективну оборону допоможе жертві агресії, зокрема із застосуванням збройної сили.

Як повідомляв 12 червня Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, новий статус відкриє країні доступ до цінної розвідувальної інформації. Зокрема – про тимчасово окупований Крим.