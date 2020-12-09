Хомчак назвав причини, чому Донбас не вийде повернути силою

Повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей тільки військовим шляхом неможливе з кількох причин: величезні втрати, ризик бути звинуваченими у порушенні міжнародного гуманітарного права і неспівмірність ресурсів України та Росії.

Про це в інтерв'ю "Армія Inform" заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак. Він пояснив, що це не тільки його особиста позиція, а ще Генштабу і експертів.

"Військове рішення (конфлікту на Донбасі) неможливо з багатьох причин. По-перше, нас можуть звинуватити в порушенні міжнародного гуманітарного права в частині ведення військових дій на території густонаселених районів. Ви знаєте, що таке Донбас. Коли один населений пункт відразу переходить в інший. Якщо почати там активні бойові дії, буде чимало жертв серед цивільного населення. По-друге, будуть серйозні втрати і серед військових. Вони обчислюватимуться трьох- або чотиризначними цифрами під час просування вглиб окупованих територій. Ми готові до цього? Не забувайте: Росія має зараз значно більше ресурсів", – розповів Хомчак.

Генерал-полковник зазначив, що Україна все ще "буксує" в деяких сферах.

Водночас головнокомандувач наголосив, що Збройні сил України повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій: не тільки тримати оборону, а й уміло вести наступ в міських умовах.

За його словами, на наступний рік серед пріоритетних завдань стоїть підвищення навичок виконання завдань в умовах застосування противником новітнього озброєння. Йдеться про ракети і авіацію, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підбиваючи підсумки 2020 року Руслан Хомчак запевнив, що Збройні сили України виконали завдання, яке було їм поставлене.