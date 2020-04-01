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1 квітня • оновлено в 23:10
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Хомчак анонсував скорочення 17 генеральських посад у ЗСУ

1.2т
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Через реформу в Збройних силах України під скорочення попадуть 17 генеральських посад.

Про це в інтерв'ю інформагентству "АрміяInform" повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак: "Припускаю, що зараз здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17 генеральських посад", – заявив він.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

"Гордон"

До того ж до Верховної Ради подано законопроект про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий — генерал-хорунжий, тризірковий — генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал. На жаль, не всі депутати готові дослухатися до військових, але ми продовжуємо переконувати", – пояснив генерал-полковник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

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Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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