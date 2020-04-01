Хомчак анонсував скорочення 17 генеральських посад у ЗСУ

Через реформу в Збройних силах України під скорочення попадуть 17 генеральських посад.

Про це в інтерв'ю інформагентству "АрміяInform" повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак: "Припускаю, що зараз здивую багатьох наших критиків. У процесі нинішньої реформи в нашому війську скорочується 17 генеральських посад", – заявив він.

Руслан Хомчак "Гордон"

До того ж до Верховної Ради подано законопроект про реформу генеральських звань.

"Ми запропонували нашим законотворцям запровадити генеральські звання з національними особливостями, а саме: однозірковий, як у НАТО, бригадний генерал, двозірковий — генерал-хорунжий, тризірковий — генерал-поручник, і чотиризірковий-генерал. На жаль, не всі депутати готові дослухатися до військових, але ми продовжуємо переконувати", – пояснив генерал-полковник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача Збройних сил України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!