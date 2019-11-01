"Холопи відступають, а Україна залишиться": Портников яскраво звернувся до прихильників капітуляції

Незважаючи на те, що в українському суспільстві зараз багато згодних на роль московського "холопа", Україна все одно вистоїть, завдяки справжнім патріотам. Адже ці люди захищали країну в усі часи, попри все.

Таку думку висловив український журналіст, публіцист Віталій Портников у пості, опублікованому на його Telegram-каналі. Він також підкреслив, що українського патріота і російського шовініста роз'єднує майже все, але об'єднує презирство до малоросійського холопа.

Віталій Портников Укрінформ

"Російський шовініст готовий використовувати малоросійського холопа, якщо йому потрібно з його допомогою завоювати або вкрасти українську землю, розбестити українську душу, заплювати українське небо. Але він потішається над його смішним "геканням" і "шоканням", над його безглуздими підлітковими жартами, над його навмисним прагненням догодити. Російського шовініста нудить від усього цього, але він терпить – заради чужої землі й чужого неба. Якщо у нього все вийде, він в черговий раз витре об холопа ноги і відправить на стайню жарти жартувати", – попередив Портников про долю готових зрадити власний народ.

Що стосується українського патріота, то він, за словами журналіста, має абсолютно протилежні життєві орієнтири і цінності.

"Український патріот готовий жертвувати своїм життям, своєю долею заради того, щоб холоп жив у мирі та безпеці. Холоп – його співвітчизник. Патріот захищає Україну. Холоп цього не помітить. Він розповість своїм дітям, що йому заважала жити "войовнича меншість", яка поставила бар'єр між чоботом господаря і його услужливою мовою. Але патріот все одно буде захищати і будувати країну, в якій – якщо у російського шовініста і його холопа нічого не вийде – йому доведеться і далі жити разом з холопами. Тому що холопи – його співвітчизники", – яскраво висловився Портников.

"Важко жити в країні, де холопство приносить гроші, владу і народну любов. Важко таку країну захищати. Але необхідно. Необхідно просто тому, що ця країна – Україна. Холопство рано чи пізно відступає, діти й онуки вчорашніх холопів будуть соромитися ганьби своїх батьків. А Україна залишиться", – оптимістично підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воїн ООС Харитін Старський підірвав мережу сильним постом, в якому розгромив ідею прихильників примирення з Росією про необхідність відступу на Донбасі. Він нагадав капітулянтам, що їхні предки протягом тисячоліть воювали з ворогами за свою землю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся