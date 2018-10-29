''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу

Українців обурила вимога Харківської обласної ради звертатися до чиновників, обов'язково додаючи "шановний".

Фотографією листа з відповідними вказівками на своїй сторінці у Twitter поділився користувач із ніком Zheka Butov. Відзначимо, вимоги склала заступник начальника управління з питань комунальної власності Ірина Потопальська.

"Велике прохання - у листах, адресованих главі Харківської облради Чернову Сергію Івановичу обов'язково пишемо "шановний Сергію Івановичу!" і "з повагою", - сказано в повідомленні.

"Листи, які не відповідають вимогам, будуть повернуті без розгляду", - наголосили в тексті.

twitter.com/ZhekaButov

"За помилку в титулі царя Олексія Михайловича належало 200 батогів. Так що поки все в межах", "Як в армійці", "Не зрозумів... Де слова "низько кланяється вам холоп?" - пишуть у коментарях.

я нахуй згорів в даний момент pic.twitter.com/KcZV84alta - Zheka Butov (@ZhekaButov) 29 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові зняли дивне затримання хлопця людьми у формі, яке користувачі пояснили "виловом" призовників.