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''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу

1.2тЧитати матеріал російською

Українців обурила вимога Харківської обласної ради звертатися до чиновників, обов'язково додаючи "шановний".

Фотографією листа з відповідними вказівками на своїй сторінці у Twitter поділився користувач із ніком Zheka Butov. Відзначимо, вимоги склала заступник начальника управління з питань комунальної власності Ірина Потопальська.

"Велике прохання - у листах, адресованих главі Харківської облради Чернову Сергію Івановичу обов'язково пишемо "шановний Сергію Івановичу!" і "з повагою", - сказано в повідомленні.

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"Листи, які не відповідають вимогам, будуть повернуті без розгляду", - наголосили в тексті.

''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу

twitter.com/ZhekaButov

"За помилку в титулі царя Олексія Михайловича належало 200 батогів. Так що поки все в межах", "Як в армійці", "Не зрозумів... Де слова "низько кланяється вам холоп?" - пишуть у коментарях.

''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу
''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу
''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу
''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу
''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу
''Холоп низько кланяється'': чиновники Харкова оскандалились із правилами для народу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові зняли дивне затримання хлопця людьми у формі, яке користувачі пояснили "виловом" призовників.

Місце
УкраїнаХарків
Об'єкт
скандали
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А в суд слабо за порушення вимог закону про держслужбу і за незаконну відмову від розгляду документа? Інакше таки холопи.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Шановний Сергій Івановичу! Ваш персональний контейнер для сміття вже чекає на вас. Ласкаво просимо! З повагою, ваші виборці. PS. Будь ласка, не забудьте захопити з собою ту шльондру Потопальську.
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