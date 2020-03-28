Холодно і сиро до самого Великодня: синоптик засмутив прогнозом на квітень в Україні

У квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.
За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, перший тиждень місяця буде сонячною, але прохолодною, пише "Сегодня".
Потім українців чекають рясні дощі, які потрібні для посівів після безсніжної зими і сухого березня. Опади з перервами йтимуть до самого Великодня.
Середньодобова температура перші 20 днів квітня буде коливатися в межах +5...+11 градусів. За словами синоптика, потепління очікується в третій декаді квітня, днем можна буде навіть загоряти на дачі при температурі +20...+22 градусів.
Прогноз погоди на квітень в Україні
112 Україна
Також Горбань попередив про невеликий період мізерних дощів з 28 по 30 квітня. Далі, за його словами, настане травнева посуха.
"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. Після двох місяців відносного тепла, в травні відразу почнеться спека. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", – зазначив синоптик.
За його словами, розрахунок показує брак температури для сівби ярих на початку квітня. Але якщо забаритися, то посіяне пізніше зерно в посушливому травні може і не зійти. Або сходи виявляться слабкими і не дадуть хороший колос.
Як писав OBOZREVATEL раніше, на початку нового тижня в Україну увірветься похолодання арктичного походження. Спочатку – в західних і північних областях, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей країни.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".