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28 березня • оновлено в 14:17
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Холодно і сиро до самого Великодня: синоптик засмутив прогнозом на квітень в Україні

1.1т
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У квітні в Україні буде холодно і сиро до самого Великодня – 19 квітня. Тільки в кінці місяця в країні очікується тепла і ясна погода.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, перший тиждень місяця буде сонячною, але прохолодною, пише "Сегодня".

Потім українців чекають рясні дощі, які потрібні для посівів після безсніжної зими і сухого березня. Опади з перервами йтимуть до самого Великодня.

Середньодобова температура перші 20 днів квітня буде коливатися в межах +5...+11 градусів. За словами синоптика, потепління очікується в третій декаді квітня, днем можна буде навіть загоряти на дачі при температурі +20...+22 градусів.

Прогноз погоди на квітень в Україні

Прогноз погоди на квітень в Україні

112 Україна

Також Горбань попередив про невеликий період мізерних дощів з 28 по 30 квітня. Далі, за його словами, настане травнева посуха.

"Травень буде жаркий і посушливий, в середині місяця більше двох тижнів без опадів. Після двох місяців відносного тепла, в травні відразу почнеться спека. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На ярі культури дуже поганий прогноз по урожаю", – зазначив синоптик.

За його словами, розрахунок показує брак температури для сівби ярих на початку квітня. Але якщо забаритися, то посіяне пізніше зерно в посушливому травні може і не зійти. Або сходи виявляться слабкими і не дадуть хороший колос.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на початку нового тижня в Україну увірветься похолодання арктичного походження. Спочатку – в західних і північних областях, а з 31 березня обвалиться температура повітря в більшості областей країни.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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