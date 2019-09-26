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27 вересня • оновлено в 19:30
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Холод скасовується: синоптик уточнила прогноз по Україні

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У п'ятницю, 27 вересня, на території України потеплішає, очікується суха погода.

Як повідомляє синоптикиня Наталія Діденко на сторінці у Facebook, протягом дня температура повітря становитиме +15... +20 градусів.

За її прогнозом, на півночі ще буде свіжіше, +12... +17 градусів.

Дощі пройдуть на заході та півдні, а також, ймовірно, на півночі. Загалом у більшості областей буде сухо.

Холод скасовується: синоптик уточнила прогноз по Україні
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Заллє дощами: синоптики пообіцяли різку зміну погоди в Україні

У Києві п'ятниця очікується досить теплою, приблизно +15 градусів. А в суботу та неділю стане ще тепліше, до +18... +20 градусів. Дощі завтра малоймовірні.

У суботу в столиці буде сухо й тепло, а в неділю — дощі і також тепло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині листопада в Україні синоптики прогнозують перший сніг.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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