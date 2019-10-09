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9 жовтня • оновлено в 18:33
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Холод відступить: синоптик дала теплий прогноз по Україні

1.4т Читати матеріал російською

На території України у четвер, 10 жовтня, прогнозується потепління.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, найближчої ночі заморозки практично повністю залишать країну, винятки можуть бути на сході.

Вдень температура повітря складе +14...+20 градусів. Трохи свіже буде в західних областях, +12...+16 градусів.

Холод відступить: синоптик дала теплий прогноз по Україні

Осіння погода

Осіння погода

24 канал

Дощі можливі на заході України, уздовж північного кордону, а на решті території істотні опади малоймовірні.

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У Києві 10 жовтня вдень очікується потепління до +16...+18 градусів, без істотних опадів, поривчастий південно-західний вітер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні очікується кілька періодів "золотої осені", один із них – після 20-го числа.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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