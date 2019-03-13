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Холод повільно відступає: синоптики уточнили прогноз до кінця робочого тижня

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В Україні в найближчу добу, 14 березня, прохолодне повітря буде повільно відступати в східному напрямку, але кардинально температура ще не зміниться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у четвер суху погоду на більшій частині території України визначатиме поле підвищеного тиску, лише на заході та північному заході в зоні атмосферних фронтів, які прямують із Центральної Європи, де-не-де можливі невеликі опади, пише "Інтерфакс Україна".

У західних, Житомирській та Київській областях місцями невеликий дощ, уночі з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в більшості районів Лівобережжя 4-8° морозу, вдень 5-10° тепла; в Карпатах протягом доби 0-5° морозу.

У Києві — без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 14 березня найвища температура вдень була 17,8 градусов тепла в 2002 р., найнижча вночі -19,4 у 1902 р.

Холод повільно відступає: синоптики уточнили прогноз до кінця робочого тижня

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На 15 березня синоптики прогнозують у східних, удень і в західних областях невеликий дощ (уночі на сході з мокрим снігом), на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла; вдень 6-11° тепла, в східних областях 3-8° тепла; в Карпатах уночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві — без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі до 0°, удень 7-9° тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними синоптика Наталії Діденко, територію України в четвер, 14 березня, накриє циклон Franz на заході країни і антициклон Gabi — в центральних областях і на півдні.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління варто очікувати лише після 25 березня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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