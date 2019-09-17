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17 вересня • оновлено в 13:11
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Холод і сильний вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

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У середу, 18 вересня, в Україні очікується нова хвиля похолодання. Температура знизиться ще на декілька градусів.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. Вона додала, що в той же час в Україну прийдуть дощі.

Україна опиниться між антициклоном Hanneke та циклоном Ignaz.

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"І ось поки ці двоє шанованих атмосферних джентельменів боротимуться за зони впливу, всі, хто між ними, а це чималий шмат континентальної Європи, включно з Україною, відчуватимуть наслідки цієї боротьби – сильний, до штормового, вітер", – додала Діденко.

За її словами, західні й північно-західні пориви вітру сягатимуть 15-22 метрів за секунду.

"Температура повітря становитиме +11... +5 градусів, на півдні +15... +21 градус, у Криму до +25 градусів", – підкреслила Діденко.

Холод і сильний вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні
Холод і сильний вітер: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У Києві середа очікується вологою, холодною і вітряною.

"Пориви вітру сягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11... +13 градусів", – уточнила синоптикиня.

З 23-го вересня Україну знову чекає чудова, сонячна і тепла погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився страхітливий прогноз на зиму в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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