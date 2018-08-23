Холод і дощі: з'явився прогноз погоди на вересень

У вересні в Україні очікується мінлива погода - вона буде залежати від проходження антициклону. За словами синоптиків, сильних дощів не передбачається, лише невеликі пройдуть на півночі і заході країни.

За даними Meteoprog, на решті території України в основному буде хмарно з проясненнями. Також почне поступово знижуватися середньодобова температура - до +15 градусів, ослабнуть грози.

Середній показник складе +12+19 градусів, в гірських районах +8+13. В першу декаду вересня погода в країні буде комфортною, інтенсивні опади з грозами не прогнозують. Денна температура повітря буде коливатися в межах кліматичної норми +12+20 градусів.

Дощі прийдуть під кінець місяця. Тоді температура знизиться до +5+7 вночі, і +12+15 вдень.

А ось народний провісник погоди Леонід Горбань прогнозує дощову і похмуре початок вересня. На погожі ясні дні, за його словами, сподіватися в перші тижні не варто.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше синоптик розкрила секрет прогнозу і розповіла про хороше передвісника.