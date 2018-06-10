Холера і вірус Зика: названі головні небезпеки на популярних курортах

На популярних екзотичних курортах в теплих країнах можна не тільки добре відпочити, але й заразитися небезпечними захворюваннями.

У деяких випадках хвороба закінчується летальним результатом, передає terrawoman.

Так, найбільш небезпечним серед популярних курортів є Таїланд. У країні зустрічаються холера, малярія, вірус Зика і лихоманка Денге. Зокрема, на о. Пхукет з початку року зафіксовано 220 випадків лихоманки Денге, два з яких були летальними.

З епідеміологічної точки зору небезпеку для туристів представляє Індія. Тут можна заразитися холерою, малярією, лихоманкою Денге і на сибірку. Найбільш важка ситуація з сибіркою в Бангалорі, Калькутті і Мумбаї, де число хворих перевищило 20 тисяч осіб, 117 з яких померли.

На Кубі та у Домініканській республіці туристів може "чекати" малярія, холера і вірус Зика, який сьогодні зустрічається майже всюди.

У популярному серед українців Єгипті можна заразитися лихоманкою Ріфт-Валлі. Важкий перебіг захворювання викликає втрату зору, жовтяницю і навіть смерть.

В Об'єднаних Арабських Еміратах можна "підчепити" верблюжий грип. Один із зафіксованих випадків стався після відвідування туристом верблюжої ферми.

У той же час, найчастіше туристи звертаються до лікарів з застудами, харчовими отруєннями і різними травмами. У 2017 році найбільше зі скаргами на стан здоров'я зверталися туристи в Туреччині, а найпоширеніший діагноз - ГРВІ.

Раніше OBOZREVATEL радив, як не стати жертвами туроператорів.