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16 березня • оновлено в 17:58
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/ Суспільство

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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До останнього ходила на мітинги: що відомо про українку, яка захворіла на коронавірус

38.9т
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Одна з жінок, у якої виявили коронавірус, живе в Хотинському районі Чернівецької області. Як розповіли сусіди хворої, жінка нещодавно повернулася з Італії і брала активну участь у житті села, яке зараз бореться за об'єднання в ОТГ.

Так, протягом останнього тижня вона бувала на мітингах, тому в зоні ризику опинилися жителі відразу п'яти сусідніх сіл. Про це OBOZREVATEL розповіли сусіди хворої.

"Ця жінка раніше була депутаткою райради. Потім три роки працювала в Італії, а нещодавно повернулася. У нас в районі зараз постійні конфлікти через об'єднання територіальних громад – жителі одних сіл виступають за те, щоб їхній населений пункт став центром ОТГ, інші протестують, треті дорогу перекривають. Так ось ця жінка – членкиня однією ініціативної групи, вона брала участь в усіх мітингах і зборах", – розповіли нам знайомі хворої.

6 березня жителі сіл перекривали дорогу. Жінка, що повернулася з Італії, активно брала участь в усіх мітингах

6 березня жителі сіл перекривали дорогу. Жінка, що повернулася з Італії, активно брала участь в усіх мітингах

Поліція Чернівецькій області

Вони додають, що у понеділок, 9 березня (це був вихідний), глав районів збирали у Чернівецькій адміністрації – там обговорювали поділ області на три райони.

"А жителі деяких сіл проводили під стінами свій мітинг через ОТГ. І ця жінка там теж була. Ми не розуміємо, чому зараз не доводять до відома людей про небезпеку? У нас села одне від одного розташовані не те що на відстані метра один від друга, а це одна суцільна вулиця. І дуже висока ймовірність того, що вже хворих набагато більше", – уточнила сусідка.

Хотинський район знаходиться недалеко від Чернівців

Хотинський район знаходиться недалеко від Чернівців

Вона розповідає, що "італійців" (так називають тих, хто повернувся із заробітків з Італії) тільки в одному селі мінімум п'ять осіб. Це ті, про кого відомо. Решта намагається нікому не говорити, що нещодавно побували в країні, де лютує коронавірус.

"Вони намагаються це приховати. Але ж відчувають нездужання, і все одно ходять на мітинги, в магазини. А у нас аптеках досі масок немає. Ми думаємо, що кількість хворих вже набагато більша, ніж нам кажуть. Ми порахували, що тільки ця жінка, у якої підтверджено діагноз, контактувала мінімум із кількома десятками людей", – уточнила інша сусідка хворої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження ввели в Івано-Франківську, Львові та Одесі. У містах закрили все, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Опівночі в понеділок, 16 березня, Україна закрила майже сотню пунктів пропуску через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна Чернівці
Теги
вірус інфекція
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Это просто п и з д е ц.Женщины обычно семьёй занимаются, детьми, внуками.А украинки до последнего ходят на митинги и майданы.Болеет и прется на собрание или митинг.Это х о х л о вирус.Совок нервно курит в стороне.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Цимельман Филя, ...а мужики бухают перед телевизором? Ну не весь же мир живет как РФ! Они ОТО создают, не всем же один хрен где жить - хоть в казарме, хоть в заднице!
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Активист - источник заразы.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Черновицкую область надо срочно на карантин. В Кабмине хоть одна извилина на всех министров есть?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Журба Валентина, Она разделяет два полушария на которых он сидит.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Pavlov Pavel, не скажу в каком она у них месте!
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