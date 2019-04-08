"Хочуть, щоб нас не було": Цимбалюк нагадав українцям про цілі "русского міра"

Росія не заспокоїться доти, доки не досягне своєї головної мети — знищення України як держави.

Тому українцям ніколи не варто забувати про це і дозволяти окупантам хоч якось наближатися до втілення свого злочинного плану. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Вони хочуть, щоб нас не було. У прямому сенсі цього слова хочуть, щоб не було держави Україна. І коли ми живемо в такій ситуації, відповідно, питання безпеки важливе. Я не хочу жити, як у Донецьку! Я не хочу, щоб окупанти топтали найбільш класний український прапор! А у прихід росіян буде саме це. Я не хочу, щоб вони розповідали нам, в тому числі російськомовним українцям, про те, що ніхто не хоче вивчати українську мову, тому давайте закриємо на хр*н всі школи. А на Донбасі і в Криму вийшло саме так", — пояснив свою точку зору журналіст.

"І коли Жириновський, каже, що Крим — це тільки початок, їм потрібно повернути всю Україну, я ці слова сприймаю серйозно. Я не вважаю його ідіотом старим, дурним чи ще якимось. Ці слова треба сприймати серйозно. Хто думає, що він клоун, — подивіться на Крим. Він ці слова говорив від 2014 року. І, відповідно, це все збулося", — застеріг Цимбалюк українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк заявив, що Україна має тільки два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу — продовження бойових дій або очікування розпаду Росії.

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