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"Хочуть представити мене хворим!" Філарет розповів про прийом ліків

1.4т Читати матеріал російською

Патріарху Філарету Філарету напередодні об'єднавчого Собору в 2018 році лікарі порекомендували приймати препарати, від яких він невдовзі відмовився.

Про це він розповів в інтерв'ю "Сегодня", коментуючи заяву ПЦУ про дивні ліки для патріарха.

"Приймав я ліки, вони не допомогли, і я від них відмовився", - сказав він.

При цьому Філарет заявив, що це не були підступи ворогів.

Філарет

Філарет

24 канал

"Ні. Це просто ліки, які мені не підійшли. Решта - спекуляції. Хочуть представити мене хворим, тим, хто вижив з розуму і тому відправити мене, щоб управляти церквою так, як вони хочуть. А точніше - так, як їм скажуть. Заради цього вся ця інсинуація - і про хвороби, і про старчестве. Все направлено на одну мету - відправити патріарха Філарета на спокій, ліквідувати Київський патріархат і церквою управляти так, як їм скажуть", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ПЦУ заявили, що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Росія 24" через хворобу.

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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А чим пояснює патріарх МІНЛИВІСТЬ своїх поглядів?
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