"Хочу виїхати нарешті з цієї зони!" Відомий рекордсмен із Криму екстрено звернувся до Зеленського

Плавець-рекордсмен із Севастополя Олег Софяник попросив допомогти йому вибратися з окупованого Росією Криму.

Відповідного листа з проханням про допомогу він надіслав президенту України Володимиру Зеленському, повідомляє "Крим.Реалії". Софяник побоюється, що при переїзді адміністративного кордону, він може опинитися в катівнях ФСБ.

"Там можуть наркотики підкинути і зброю. Мене постійно перевіряють на адмінкордоні: по кілька годин тримають мене, я у них у списках неблагонадійних, в базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони", – пояснив Софяник.

Олег Софяник екстрено звернувся до Зеленського

Софяник також заявив, що російські спецслужби ведуть за ним стеження.

"За мною останнім часом відкрито ведеться зовнішнє спостереження. Я, наприклад, приходжу на цвинтар, до батьків на могилу, під'їжджає машина, вони стоять, відкрито мене фотографують, ведуть спостереження, прослуховують телефон", – розповів Софяник.

Таке переслідування він пов'язує зі своєю проукраїнською позицією.

"Я незручний для них. Бо займаюся дисидентськими історіями. Ця нездорова активність щодо мене пов'язана з останніми моїми запливами на підтримку кримських татар", – зазначив Софяник.

Зазначимо, що російські силовики вже затримували його на адмінкордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукул (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Зазначимо, що Олег Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з яких – через Південно-Китайське море – 350 км. Переплив також Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор, протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 км уздовж берегів Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити близько $ 82,1 млн компенсації українським фірмам за майно, яке було забране у них в анексованому Криму.

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