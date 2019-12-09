У меня к Владимиру Зеленскому очень иного вопросов. Не личных. Не простых. К нему и его команде. И я надеюсь, что будет возможность их задать. И получить ответы.
Но сегодня я хочу, чтобы у него получилось. Не для себя. Для страны. Для Украины. Для мира.
Я знаю, что много скептиков и недоброжелателей.
Я знаю, что реальный рейтинг Владимира Зеленского 30%. Остальные - это против Порошенко.
И я точно знаю, что завышенные ожидания и надежды часто очень быстро превращаются в сожаление и разочарование.
Но сегодня, Пусть у него получится!
Мир невозможен без Диалога. А диалог невозможен в одиночку.
Для войны достаточно одной стороны. Для мира - две. Как минимум.
И ещё. Диалог с сильным противником невозможен без компромиссов и взаимных шагов навстречу. Взаимных. Шагов. Навстречу. Иначе никак.
Дай Бог ему мудрости и решимости!
А остальные вопросы будем задавать. Честно и Открыто. И требовать на них ответов...
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