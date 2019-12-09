У меня к Владимиру Зеленскому очень иного вопросов. Не личных. Не простых. К нему и его команде. И я надеюсь, что будет возможность их задать. И получить ответы.

Но сегодня я хочу, чтобы у него получилось. Не для себя. Для страны. Для Украины. Для мира.

Я знаю, что много скептиков и недоброжелателей.

Я знаю, что реальный рейтинг Владимира Зеленского 30%. Остальные - это против Порошенко.

И я точно знаю, что завышенные ожидания и надежды часто очень быстро превращаются в сожаление и разочарование.

Но сегодня, Пусть у него получится!

Новини Мира на Донбассе не будет

Мир невозможен без Диалога. А диалог невозможен в одиночку.

Для войны достаточно одной стороны. Для мира - две. Как минимум.

И ещё. Диалог с сильным противником невозможен без компромиссов и взаимных шагов навстречу. Взаимных. Шагов. Навстречу. Иначе никак.

Дай Бог ему мудрости и решимости!

А остальные вопросы будем задавать. Честно и Открыто. И требовать на них ответов...

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