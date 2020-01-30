"Хочеться плакати": Притула поділився зворушливою історією про Донбас

Шоумен Сергій Притула, який також регулярно допомагає українським військовим на Донбасі, поділився зворушливою історією на цю тему.

Так, інцидент стався після концерту "Вар'ятів" у місті Вараш (Рівненська область). У гримерку до нього попросився хлопчик.

"Ну, думаю, як завжди, фото/селфі. А він сором'язливо простягнув конверт. З одного боку – " Слава Україні ". З іншого:" Від Марка, Дарини і Енея". Каже: "От, ми в Армію зібрали", – написав він.

Facebook Сергія Притули

Притулу дуже розчулив цей вчинок.

"Воно якось не підходить старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, тому я не став. Але хотів. Кожного раузу хочеться плакати і стоїть клубок у горлі", – поділився він.

Актор подякував усім, хто допомагає ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула прокоментувв ситуацію з дуетом ANNA MARIA, яких у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 довів до сліз через питання про їх громадянську позицію.

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