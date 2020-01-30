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30 січня • оновлено в 10:14
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"Хочеться плакати": Притула поділився зворушливою історією про Донбас

1.9т
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Шоумен Сергій Притула, який також регулярно допомагає українським військовим на Донбасі, поділився зворушливою історією на цю тему.

Так, інцидент стався після концерту "Вар'ятів" у місті Вараш (Рівненська область). У гримерку до нього попросився хлопчик.

"Ну, думаю, як завжди, фото/селфі. А він сором'язливо простягнув конверт. З одного боку – " Слава Україні ". З іншого:" Від Марка, Дарини і Енея". Каже: "От, ми в Армію зібрали", – написав він.

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"Хочеться плакати": Притула поділився зворушливою історією про Донбас

Facebook Сергія Притули

Притулу дуже розчулив цей вчинок.

"Воно якось не підходить старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, тому я не став. Але хотів. Кожного раузу хочеться плакати і стоїть клубок у горлі", – поділився він.

Актор подякував усім, хто допомагає ЗСУ на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула прокоментувв ситуацію з дуетом ANNA MARIA, яких у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 довів до сліз через питання про їх громадянську позицію.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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