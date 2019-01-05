Вік живи- вік учись. Нам усім відома ця гарна українська народна мудрість. Але чи беремо ми її на озброєння? Давайте чесно себе спитаємо: як багато з нас за щоденними робочими вимогами, життєвою рутиною, необхідністю поєднувати виховання дітей з працею та домашніми клопотами та хоч інколи – так потрібним відпочинком, знаходить час на саморозвиток? Не знаю як ви, але скажу за себе – час і енергію для серйозного навчання багато років було знайти складно.

Українська юридична освіта, певні природні таланти, витривалість і здатність виживати та пристосовуватись до будь-яких умов дали мені можливість зробити кар’єру як в Україні, так і у США. Але досягши певного професійного успіху, я ніби вдарилась у прозору стелю і зрозуміла, що без серйозної західної освіти не зможу зробити якісний стрибок уперед, пише Мирослава Гонгадзе для "Голосу Америки".

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Можливо, саме тому, виховавши двох доньок та досягши певних професійних висот, у свої 46 я вирішила зробити цей крок - піти знову вчитись. Багаторічна важка праця і наполегливість дали свій результат– я отримала можливість вчитись у Гарварді.

На початку першого семестру навчання у цій найпрестижнішій освітній установі світу мені довелось, як і 18 років тому, після переїзду в США, розпочати все наново, забути на певний час, ким я є в житті, і призвичаїтись бути знову студенткою. Я сповна зрозуміла слова про те, що "чим більше знаєш, тим більше розумієш, що нічого не знаєш". У спілкуванні, дискусіях та рольових іграх зі студентською та професорською елітою світу довелось прийняти той факт, що я не завжди "сама розумна" в класі, зрозуміти краще свої сильні і слабкі сторони, навчитись за потреби відмовляться від власного "я" і краще розуміти позицію співрозмовника чи опонента, можливо, для того, щоб згодом його завоювати.

Я сповна зрозуміла слова про те, що "чим більше знаєш, тим більше розумієш, що нічого не знаєш".

Прийнявши цей новий виклик, я здобуваю чергову перемогу над собою, чого бажаю кожному, хто хоче розширити свій особистий простір і збудувати платформу для нових перемог.

Далі – сім причин, чому я вважаю важливим вчитись, особливо, коли за спиною вже є професійні здобутки і відповідальність за справу і людей.

Перша: Освіта дає знання, а знання - це, дійсно, сила

Знання забезпечують гарну платформу, з якої ви можете оцінити ваші здібності у тій чи іншій галузі, а відтак - сформувати навички, які потенційно приведуть вас до професійного успіху. Особливо це стає важливо з віком, коли у результаті практичної діяльності ми маємо вже сформовані навички та діємо за завченими парадигмами, закладеними почасти ще в юності, під час здобуття першої освіти. Та світ навколо нас змінюється і ми просто зобов’язані змінюватись і застосовувати плоди людського прогресу.

У важливості другої освіти переконані 54% всіх працюючих американців, серед молоді до 30 років - 61%.

У протилежному випадку ми стаємо бар’єрами на шляху цього прогресу і прикладів цього в реальному житті можна знайти масу. Особливо це важливо, якщо на вас лежить відповідальність за ухвалення складних рішень, які можуть змінити долі багатьох людей. У США все більше людей розуміють важливість навчання протягом всього свого трудового життя. Згідно з опитуванням Центру П`ю, у важливості другої освіти переконані 54% всіх працюючих американців, серед молоді до 30 років - 61%.

Друга: Результати освіти дають можливість ухвалювати кращі, більш обґрунтовані рішення.

Отримана під час навчання нова інформація дає можливість ухвалювати обґрунтовані рішення. Дуже часто ці рішення лідерам та керівникам доводиться ухвалювати швидко, за відсутності всієї критично важливої інформації, а вагу вони можуть мати величезну не лише для людини, яка їх ухвалює, а і групи людей чи цілої нації. Освіта, зокрема та, яку я зараз здобуваю, як вчить принципам ухвалення рішень, так і дає додаткові знання, завдяки яким ці рішення будуть більш обґрунтованими.

Третя: Освіта допомагає розвивати емоційний інтелект і рятувати від обману

Ключовим в успіху в житті є здатність висловлювати і контролювати свої емоції та розуміти, інтерпретувати і реагувати на емоції інших людей. Психологи називають це емоційним інтелектом (EI). Провідні дослідники ЕІ Пітер Соловей і Джон Д. Майер у своїй впливовій статті "Емоційний інтелект" визначили його як "здатність стежити за власними та чужими почуттями і емоціями, використовувати цю інформацію для управління своїм думками та діями".

Розуміння психології людей, вміння комунікувати та переконувати, знання законів, правил та норм допомагає уникати проблем та, якщо вони виникли, легше знаходити шляхи їх вирішення.

Ми також знаємо, що живемо в суспільстві, де одні люди люблять скористатися з інших. Освіта ж сприяє усвідомленню людиною своїх прав та критичному мисленню. Легше скористатися і маніпулювати неосвіченими людьми. Набагато важче це зробити з освіченими, які знають і можуть захистити свої права.

Четверта: Освіта підвищує впевненість у собі

Освіта забезпечує впевненість у формулюванні та висловленні власних думок, позицій, ідей. Я переконалась в цьому на власному досвіді в HBS (Гарвардська школа бізнесу), де вчать кристалізувати свої лідерські навички. Знання та набуття освіти разом з іншими такими ж спраглими до знань людьми допомагає вдосконалити індивідуальні навички та сприяє їх оптимальному використанню. У додаток до впевненості в собі освіта підвищує довіру до вас, як до фахівця чи експерта. Наявність якісної освіти змінює ставлення до вас і підвищує ваш статус. Ваші думки і слова набирають нового значення, оточуючі з більшою увагою їх сприймають і до них прислухаються в процесі ухвалення власних рішень.

П’ята: Освіта є важливою підвалиною здорового і мирного суспільства

Освіта значною мірою впливає на наше знання того, що є правильним і неправильним, посилює наш моральний компас - розуміння того, що є морально і етично прийнятним.

Більшість кримінальних злочинів, включаючи розбій, крадіжки та інші протизаконні дії, здійснюються малоосвіченими людьми.

Освіта також сприяє зниженню рівня злочинності у суспільстві. За статистикою, більшість кримінальних злочинів, включаючи розбій, крадіжки та інші протизаконні дії, здійснюються малоосвіченими людьми. Крім того, освіта допомагає зрозуміти, як працює уряд та ухвалюються важливі державні та міжнародні рішення. Ці знання формують навички належного управління, прозорості, стабільності та допомагають людям боротися з корупцією.

Шоста: Освіта сприяє задоволенню особистих амбіцій, зростанню самоповаги та забезпеченню фінансової стабільності

У житті може настати момент, коли ви не будете задоволені своєю роботою, і захочете кар’єрного росту або переходу на іншу роботу. Вища академічна кваліфікація розширює вибір під час пошуку нової роботи, у тому числі із вищою оплатою. А це, у свою чергу, допоможе підвищити і самоповагу, бо підтвердить, що ви менше залежите від обставин. Люди з нижчим рівнем освіти живуть бідніше, ніж ті, що отримали вищу освіту. Згідно з дослідженням Центру П`ю, 22% людей у віці 25-32 років, які мають лише диплом про середню освіту, живуть у бідності у порівнянні з 6% молоді, які здобули вищу освіту. Ці тенденції стають ще яскравішими у сучасному світі: у 1979-му році лише 7% осіб без вищої освіти жили в бідності.

Сьома: Освіта - це самовдосконалення

Гарна освіта дає вам можливість зробити себе сильним, щоб керувати будь-якою ситуацією. Вона тримає вас у курсі норм та правил суспільства, в якому ви живете, а також дає вам можливість вимагати від тих, хто має владу, виправити їх недбалість чи промахи. Зокрема тому лідерами соціальних змін найчастіше стають високоосвічені молоді люди. Освіта ж у поєднанні з життєвим досвідом дає нам можливість впливати на прийняття важливих рішень і робити це з кращим розумінням та співчуттям до інших, тим самим покращуючи життя оточуючих.

То ж я переконана, вчитись варто завжди і не принципово, чи ви для цього прочитаєте корисну книжку, пройдете онлайн курс, відвідаєте лекцію чи вступите до університету. Освіта розширить ваші горизонти і допоможе вам робити усвідомлений вибір для себе і для інших.

Хочете жити краще, навчайтесь самі та обирайте освічених та досвідчених. Будьте мудрими.